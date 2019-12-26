Suriye’deki daralmayı Irak ile telafi ettiler
1940’ta üç ihracatçı birliğinin bir araya gelmesiyle temeli atılan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bugün merkezi Mersin olmak üzere Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman’daki sekiz ihracatçı birliğinin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.
AKİB’in 2019 Kasım sonu itibarıyla 12 aylık ihracat performansı 13,5 milyar dolara ulaştı. Geçen hafta AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya geldi ve AKİB’in ihracat performansını değerlendirdi.
Kasım ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkenin 132 milyon dolar ile Irak olduğunu söyleyen Hayri Uğur, Irak’ı 94 milyon dolarla Rusya Federasyonu ve 85 milyon dolarla Mısır’ın izlediğine dikkat çekti.
Suriye’ye ihracatın ise bölgedeki sorunlar nedeniyle yıllar içinde 1 milyar dolardan 300-400 milyon dolarlara kadar gerilediğini ifade etti. Uğur, bu daralmayı telafi etmek için Irak pazarına daha çok yöneldiklerini kaydetti.
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