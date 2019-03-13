“Tarım” sanayicinin gündemine girdi!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa son vermek hedefiyle başlayan tanzim satışlar, tarımda uzun süredir yaşanan üretim sorunlarına dikkati bir kez daha çekti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) da tarım sanayi işbirliğini gündemine aldı.
İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısında tarım konuşuldu. “Yeni Hükümet Sistemi’nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri” ana gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, tarımda yapılan yanlışa dikkat çekti.
“Maalesef yıllarca bir yanlışın içinde olduk, tarımla sanayiyi birbirinden kopuk düşündük. Şimdi bu yanlışı düzeltmenin tam zamanı. Entelektüel aklı, bilim ve teknolojiyi tarımla buluşturmalıyız” diyen Bahçıvan, tarımda asıl sorunun üretim tarafında aranması gerektiğine işaret ediyor.
Tarımda sanayi gücünün önemli olduğunu ve gerçek fırsatın burada olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, bu konuda kamudan reformist adımlar beklediklerini anlatıyor. Bahçıvan, “İstanbul Sanayi Odası olarak biz de önümüzdeki günlerde tarım ve tarımsal sanayi konusunda ciddi adımlar atacağız” diyor.
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