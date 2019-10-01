Tarımda dijitalleşmeye odaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2000 yılında 4 milyon olan çiftlik kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2017 yılında 2,9 milyon oldu.
Toplam tarım alanı mukayese edildiğinde ise 2000 yılında 41 milyon hektar olan tarım alanına karşılık, 2017 yılında bu rakam 38 milyon hektara geriledi.
Bu tablo da pek çok şirketi tarıma yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yönlendirdi. Cargill Türkiye de bunlardan biri. Global hedefleri doğrultusunda başlatılan sürdürülebilir tarım uygulamaları ve eğitimlerinin Türkiye’deki ayağında Cargill Türkiye bin 200 çiftçiye hizmet vermeye başladı.
Cargill Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, program sonunda bir etki analizi yapılacağını ve sonuçlar doğrultusunda programın gidişatının çizileceğini belirtiyor.
Tarakçıoğlu, programın ilk yılında Adana, Mersin, Konya, Karaman, İzmir ve Manisa’da çalışmalar yaptıklarını dile getiriyor.
Tarımda dijitalleşmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerinden de bahseden Tarakçıoğlu, “10 yıl sonra tarımda katma değerin yüzde 25’i dijital tarımdan gelecek. Türkiye olarak bu trendi kaçırmamalıyız, buraya yatırım yapmalıyız” diye konuşuyor.
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