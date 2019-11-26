Tayvan’dan 80 milyon dolarlık yatırım
Türkiye ile Tayvan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Taiwan Business Day, 12 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
Ayrıca Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi (TAITRA) üyelerinden oluşan bir heyet ikili ticaretin ve işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Anadolu Holding, Zorlu Holding, Tofaş, Otokar ve TEİAŞ gibi Türkiye’nin önde gelen endüstri gruplarına ziyaretler düzenledi.
Ekonomist Dergisi olarak bu temaslara ilişkin TAITRA Başkanı Walter M. S. Yeh ile bir görüşme yaptık.
Türkiye’nin Tayvan’ın Ortadoğu’daki en büyük ihracat pazarı olduğunu dile getiren Yeh, “İkili ticaret ilişkilerimizin bu denli güçlü olmasında endüstrilerimizin birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasının payı büyük” diyor.
Yeh, önemli bir doğrudan yatırımın da müjdesini verdi. Yeh’in verdiği bilgilere göre, küresel çapta en büyük beş çelik üreticisinden biri olan Tayvanlı bir şirket, Türkiye’de 80 milyon dolarlık fabrika yatırımı yapma kararı aldı.
Kocaeli’de kurulması planlanan fabrikanın 300 kişilik istihdam yaratması ve burada gerçekleştirilecek üretimin tamamen ihracata dönük olması planlanıyor.
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