TC vatandaşlığı konutu canlandırdı
Türkiye 2018 yılında yaptığı yasal değişiklikle vatandaşlık için istediği yatırım tutarını 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürmüştü.
Bu gelişme 2019’da yabancılara yapılan konut satışlarına kayda değer bir canlılık getirdi. Ocak- Ekim 2019 döneminde yabancıya konut satışı 36 bin 197 adet ile rekor kırdı.
Antalya, yabancıya gayrimenkul satışında üst sıralarda yer aldı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Construction Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün’ün verdiği bilgilere göre, Kemer ve Manavgat Rusların ağırlıklı tercihi olurken, Alanya ise Almanların en çok tercih ettiği yerler arasında yer aldı.
Yabancı yatırımcı açısından ise Antalya merkezdeki Konyaaltı çekim merkezi oldu. Özgün, yatırım potansiyeli açısından bakıldığında, Antalya dışında İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara’nın da ön planda yer aldığını söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?