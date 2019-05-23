Tekfenden ‘Yerli Tohum’ atağı
Türkiye’de tarımsal üretim alanında yaşanan sorunların başında yerli tohum üretimindeki azalma ve tohumculukta dışa bağımlılık geliyor.
Yaklaşık 40 yıldır Toros Tarım markasıyla tarım sektöründe faaliyet gösteren Tekfen Holding, bu bağımlılığı sona erdirmek için kolları sıvayarak önemli bir projeye imza atıyor.
Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu çatısı altında kurulan Tekfen Tarım şirketiyle tohum, fide, fidan üretimi yanı sıra meyve üretimiyle de doğrudan tarımsal üretimde büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.
Göral, “2023 yılında yaklaşık 415 bin dekar alanda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Buğday, arpa, muz, patates ve susam başta olmak üzere pek çok üründe hastalıklardan arındırılmış tohum, fidan ve ürün üreteceğiz” diyor.
Geçtiğimiz hafta Nevşehir, Mersin ve Adana’da bulunan üretim, AR-GE ve depolama tesislerini tanıtan Grup, bu yıl ilk kez Karaman’da 2 bin 500 dekar alanda kurumsal çiftçiliğe de başlayarak son tüketiciye dönük üretim de yapacak.
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