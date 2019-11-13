Teknolojisini yurtdışına açacak

Kasım 13, 2019 0 Yorum 87 Okunma
Teknolojisini yurtdışına açacak

Kendini bir perakende geliştirme şirketi olarak konumlandıran Pozitera, şirketler için üretim aşamasından mağazalarda sergilenme biçimlerine kadar birçok parametrenin içinde olduğu detaylı planlamalar yaparak verimliliği artırmaya odaklanıyor.

6 bin 500’e yakın mağazada hizmet veren şirketin yönetim kurulu başkanı Birol Şengel, “Verilerimiz sayesinde iş ortaklarımız satış, pazarlama, ticari pazarlama, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini hedef pazarlarındaki en güncel bilgilerle oluşturuyorlar” diyor.

Şirket önümüzdeki dönemde yapay zekaya odaklanmayı planlıyor. Orta vadedeki hedefi ise yurtdışına açılmak. İlk aşamada Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve İran’da büyümeyi planlıyor.



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