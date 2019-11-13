Teknolojisini yurtdışına açacak
Kendini bir perakende geliştirme şirketi olarak konumlandıran Pozitera, şirketler için üretim aşamasından mağazalarda sergilenme biçimlerine kadar birçok parametrenin içinde olduğu detaylı planlamalar yaparak verimliliği artırmaya odaklanıyor.
6 bin 500’e yakın mağazada hizmet veren şirketin yönetim kurulu başkanı Birol Şengel, “Verilerimiz sayesinde iş ortaklarımız satış, pazarlama, ticari pazarlama, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini hedef pazarlarındaki en güncel bilgilerle oluşturuyorlar” diyor.
Şirket önümüzdeki dönemde yapay zekaya odaklanmayı planlıyor. Orta vadedeki hedefi ise yurtdışına açılmak. İlk aşamada Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve İran’da büyümeyi planlıyor.
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