TİM ‘İhracat seferberliği’ başlattı
Türkiye’deki 80 binin üzerinde ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) haziran sonunda başkanlığa seçilen İsmail Gülle, son zamanlarda farklı çalışmalara imza atmaya çalışıyor.
Örneğin, Prof. Dr. Kerem Alkin’in TİM Genel Sekreteri olarak atanmasının ardından Türkiye’nin dünya pazarlarında avantajlı olduğu 47 ürünü ortaya koyan bir çalışma hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla iki büyük delege çalıştayı düzenlendi ve ülke genelindeki TİM delegeleriyle bir araya gelindi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatın kritik önem kazandığı 2019’da ülkenin her köşesinden ihracatçılarla buluşmaya devam edeceklerini söylüyor.
Gülle, bu amaçla başta 13 genel sekreterliğin olduğu iller olmak üzere tüm kentlerde ‘İhracata İlk Adım Seferberliği’ programı düzenleyeceklerini ifade ediyor.
Bu programın ilk adımı geçen hafta Gaziantep’te atıldı. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılarla buluşan TİM yönetimi, şikayetleri ve sıkıntılara ilişkin çözüm önerilerini dinledi.
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