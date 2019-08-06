Transanatolia’ya talep 2 kat arttı
Türkiye son yıllarda yaşanan bölgesel krizler nedeniyle güç kaybeden otomotiv sporları alanında yeniden yükselişe geçti.
Dünya Ralli Şampiyonası ile birlikte Türkiye’nin en önemli motor sporları etkinliklerinin başında gelen TransAnatolia Rally Raid, bu yıl iddialı bir programla geliyor.
Dünyanın altıncı büyük rallisi olan TransAnatolia Rally Raid, bu yıl Abant’tan Göbeklitepe’ye uzanan ve Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin yoğun olarak bulunduğu 2 bin 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek.
24-31 Ağustos arasında düzenlenecek olan ralli, Fox Sport ve Sky Sport televizyonlarından 60 ülkede yayınlanacak.
Geçen yıl 40 olan katılımcı sayısının bu yıl iki kattan fazla artarak 85’e çıktığını belirten TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, şöyle konuşuyor: “TransAnatolia, dünyanın en keyifli, adrenalini çok yüksek bir cross country yarışı olma yolunda hızla ilerliyor.
Ralli için gelen turistler 7 bin ile 10 bin Euro arası harcama yapıyor. Ama asıl büyük katkı ülke tanıtımına oluyor.”
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