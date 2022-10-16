Bugüne kadar turizmi ve mavi yolculuğu ile dünya çapında bilinen Bodrum, gelişen iş dünyası ile sanayi ve tarımda da öne çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda ekim ayında düzenlenecek iş zirvesi ile hem Türkiye’den hem dünyadan iş insanları Bodrum’da bir araya getirilecek.

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından daha önce sekiz kez düzenlenen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin dokuzuncusu, bu yıl Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ve BESİAD iş birliğiyle 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar; TR32 olarak bilinen Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerinden iş insanının yanı sıra Romanya, Kosova, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova’dan yatırımcılarla da yeni ticari anlaşmalar yapma imkânı elde edecek.

İş İnsanları Zirvesi’nin tanıtımı için basın mensupları ile buluşan GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, “Daha önceki deneyimlerimizden de yola çıkarak iş zirvelerinin yeni anlaşmalar için çok büyük önem taşıdığının farkındalığıyla hareket ediyoruz.

Ancak zirvedeki amacımız sadece bire bir görüşmeler ile ticari anlaşmalar yapmak değil, uzaktan da ticaretin yapılabileceğini anlatmak” diyor.

İlk etapta kendi üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla başlattıkları iş zirvelerini her geçen yıl daha da kapsamlı hale getirdiklerini söyleyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ise “Zirvedeki katılımcılarımıza hem ulusal hem de uluslararası firmalar ile yeni iş fırsatları sunarak, ülkemizi ve bölgemizi ekonomik ve kültürel açıdan ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.