Türk limanlarına dönme planı yapıyor
Dünyanın üçüncü büyük kruvaziyer şirketi olan Carnival’ın bünyesindeki dokuz şirketten biri olan Princess Cruise, 18 gemisiyle dünya çapında 380 farklı limana sefer düzenliyor.
Yılda 2 milyon misafir ağırlayan ve 1 milyar doların üzerinde ciro yapan şirket, bundan dört yıl öncesine kadar Türk limanlarına da seferler düzenliyordu. Ancak bölgedeki savaş ortamı ve İstanbul’daki terör saldırıları şirketin Türkiye seferlerini iptal etmesine neden olmuştu.
Princess Cruise Uluslararası Satış Başkanı Trey Hickey, tüm kruvaziyer markalarının CEO’larının Türkiye’ye yeniden dönmeyi konuştuklarını, geçmişte ani bir kararla iptal edilen seferlerin 2020 yılında yeniden gündeme alınabileceğini söylüyor.
Kruvaziyer pazarı dünyada en hızlı büyüyen pazar olurken, Akdeniz yakın coğrafyaya kolay ulaşımıyla talebi yüksek bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Trey Hickey, Türkiye’nin ve özelikle İstanbul’un en kolay pazarladıkları ve kârlılığı yüksek rota olduğunu, güvenli imajının oturması halinde gemilerini buraya yönlendirmeyi istediklerini vurguluyor.
Hickey, nisan-ekim ayları arasında Akdeniz’e 24 sefer yapan Princess’ın gemilerini Türkiye’ye yönlendirebileceğine, bunun da yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Diğer şirketlerin gemileriyle bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceği de vurgulanıyor.
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