Türkiye’de 19 yeni otel açacak - Ekonomist

Türkiye’de 19 yeni otel açacak
Turizmde son yıllarda yeniden canlanma yaşanmaya başladı. Rekorlarla geçen 2019’un ardından 2020 için de 58 milyon turist hedefi konmuş durumda.
Turizmdeki bu hareketlilik yatırımlara da yansıyor. Wyndham Hotels & Resorts, 80’in üzerinde ülkede, 20 markası altındaki 9 bin 200’den fazla oteliyle, dünyanın otelcilik alanında franchise veren en büyük şirketlerinden biri.
Türkiye genelinde 81 oteli ve 12 bin odası ile hizmet veriyor. Zincir, son olarak geçtiğimiz haftalarda İstanbul Güneşli’de 404 odalı bir otel açarak La Quinta by Wyndham markasını ilk kez Avrupa’ya taşıdı.
Bu marka Amerika kıtası dışında ilk kez Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da bulunan 900’ünü zerindeki oteliyle La Quinta by Wyndham, zincirin üst-orta segment markası olarak dikkat çekiyor.
Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, Türkiye’nin Wyndham Hotels & Resorts için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, bu yılın sonuna kadar otel sayılarını çeşitli markalarıyla 100’e çıkarma planları bulunduğunu söylüyor.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu CIS bölgesinin İstanbul’da yerleşik bir ofisi bulunması için çalışmalar yaptıklarını da belirten Manikis, üç ay içinde bu bölgenin başına bir Türk yönetici atayacaklarını da vurguluyor.
Manikis, Bu kararlarının Türkiye’de büyüme isteklerini gösteren bir işaret olduğuna dikkat çekiyor.
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