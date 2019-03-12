TÜROB’da bayrak değişimi
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) özellikle şehir otellerini tek çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütü olması bakımından turizm sektöründe önemli bir yere sahip.
TÜROB’un kuruluşundan bu yana görev alan TÜROB Başkanı Timur Bayındır 2004 yılından bu yana başkanlık görevini yürütüyor. 21 Mart tarihinde yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Bayındır’ın yerine TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin’in adı geçiyor.
Eresin Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eresin Hotels Genel Müdürü Müberra Eresin, TÜROB yönetim kurulunda ve sektörde uzun yıllardan bu yana görev alan deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor.
Uzun yıllar sektöre hizmet verdiğini hatırlatan Timur Bayındır, “Beni uzun yıllardan bu yana nöbette unuttular sanırım. Yeni dönemde aday olmayacağım. Eminim kaliteli bir yönetim kurulu çıkacaktır ve TÜROB en iyi şekilde temsil edilmeye devam edecektir” diyor.
Bayındır, yeni dönemde çıkacak adaylar arasında adı geçen Müberra Eresin’in sektör deneyimiyle kurumu temsil edebilecek bir isim olduğunu da vurguluyor.
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