Üçüncü havalimanı şubesi için ne kadar teminat ödedi?
Danimarkalı aile şirketi ECCO, deriden mağazaya kadar ayakkabının tüm aşamalarını tek çatı altında toplamayı tercih eden dünyanın tek zinciri olarak biliniyor. Hatta bu entegre sisteme tabakhane için hammadde temin edilen büyükbaş çiftliklerini de dahil etmek gerekir.
90 ülkede, 14 bin satış noktasında, 2 bin 200’den fazla mağazası bulunan Toosbuy Kasprzak ailesine ait olan ECCO, Türkiye’deki faaliyetlerine beş yıl önce başladı. Yüksek kaliteli beş büyük deri üreticisinden biri olan ve yılda 21 milyon adet ayakkabı satan ECCO’nun Türkiye’de 10 mağazası bulunuyor.
Türkiye perakende sektörünün deneyimli ismi Deniz Erda’nın genel müdürlüğünü yürüttüğü ECCO’nun şu günlerde çok önemli bir iş gündemi var. ECCO, ulaştırma ve turizm sektörlerine olduğu kadar alışveriş alanına da büyük soluk getirmesi beklenen İstanbul Havalimanı’nda 100 metrekarelik mağaza için gün sayıyor.
Dış hatlar terminalinde açılacak mağaza için 3 milyon TL gibi önemli bir miktarda teminat mektubu verildi. Deniz Erda, mağazalarına yılda 200 bin müşteri beklediklerini dile getiriyor. Erda, “Geçen yıl yüzde 57 büyüdük.
Büyümemize geçen ağustos ayı da dahil ürünlerimize zam yapmamızın etkisi oldu. Yeni havalimanında ECCO ailesi olarak ilk kez 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz” diyor.
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