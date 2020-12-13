Paketli ekmek markası UNO, bu defa ambalaj alanında önemli bir girişime imza attı. Akıllı ambalaj teknolojisine geçen şirket, oxo-biyo-çözünür özellikli yeni ambalajlarıyla doğada hiçbir kalıntı bırakmamayı hedefliyor.

24 ay içerisinde tamamen çözülerek yok olabilen yeni ambalajlarla doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı, “AR-GE çalışmalarımızla sektörde ilklere imza atmayı devam ediyoruz.

Sunduğumuz ürünlerde sadece iyi beslenme ile sınırlı kalmadık; daha yaşanılabilir dünya için plastik ambalajlarımızı da yeniledik.

Günümüzde normal plastiklerin doğada 400 ila 1000 yıl arasında kaybolduğu ve okyanuslarda 100 milyon ton plastik atık olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu ürünle önemli bir çevreci adım attık” diyor.