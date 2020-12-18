Yatak sektöründe 50 yılı geride bırakan Bambi Yatak, mağazalaşma ve üretime dönük yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde yatırım planlarına ara vermeyen şirket, İzmir Torbalı’daki tesise ek yatırım yaparak üretim kapasitesini ikiye katlayacak.

İzmir’de 40 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu fabrikasında ek yatırıma giden şirket, 25 milyon TL’lik bu yatırımın tamamlanmasıyla bünyesine 30 bin metrekare daha ekleyerek günlük üretim kapasitesini 800 adetten bin 500 adete çıkartacak.

Yıl sonuna kadar yeni yatırımlarla yurtiçi satış noktalarını 500’e, çalışan sayısını 800’e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, pandemi dönemine rağmen yatırımlarında hız kesmediklerini söylüyor.

Gökmen, “2020 yılını 500 milyon TL ciro ve yüzde 50 büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. Toplam üretimin yüzde 15’i ihracata gidiyor.

Bambi, 20 ülkede 90 noktada bulunuyor. Hedef pazar Amerika ve Balkanlar. Bambi son 15 yıldır ihracata odaklanmış durumda. İhrcacatta hedefimiz her sene yüzde 50 büyümek” diyor.