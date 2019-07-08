Venezuela altınını hiç işlemedik
ABD yönetimi, Venezuela altınının başka Ülkelerde işlenmesine 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla yasak getirdi.
Venezuela yılda 270 ton (12 milyar dolar değerinde) altın çıkarıyor. 2018 başından itibaren yasak gelen tarihe kadar, kayıtlara göre, Venezuela’dan İstanbul’daki rafinerilere yaklaşık 900 milyon dolarlık altın getirildi ve işlendi.
Dünyada biri Çorum’da ve üçü İstanbul’da olmak üzere 62 uluslararası sertifikası olan rafineri şirketi var.
ABD yönetimi tarafından yasak getirilmesine rağmen Venezuela altınının Türkiye’de işlenmeye devam ettiği iddiaları ortaya atıldı. Hatta burada Çorum merkezli Ahlatcı Grubu’nun da adı geçti.
Bu konuyu Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya sorduk. Ahlatcı,”ABD bir konuyla ilgili bir yasak getirirse, buna kim uymazsa hem kendisine hem de ülkesine zarar verir. Bu işin anayasası bu.
Biz ne yasak gelmeden önce ne de yasak geldikten sonra Venezuela altını işlemedik ama böyle haberler çıktı” dedi.
ABD’li yetkililerin de kendileriyle konuyla ilgili görüştüğünü ve onlara da durumu anlattıklarını söyleyen Ahlatcı, işlerinde her şey kayıtlı olduğu için böyle bir işlemin olmadığını ABD’li yetkililerin de gördüğünü ifade etti.
Ahmet Ahlatcı, sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kafilesiyle Aralık 2018’de Venezuela’ya ziyarette bulunduğumuzda Venezuela Devlet Başkanı Maduro ülkelerinde altın rafinerisi kurmak istediklerini anlattı.
Cumhurbaşkanımız da en modern rafinerinin Türkiye’de bende olduğunu anlattı ve rafineriyi incelemelerini tavsiye etti.
Sonrasında Venezuela Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, bu yıl 16 Ocak’ta Türkiye’ye ziyareti sırasında bizim rafineride de incelemelerde bulundu ve gitti. Hepsi bu.”
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