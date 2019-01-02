Yabancı markalara kompozit üretecek
Borusan ArGe, kompozit malzemelerden nihai ürün üretimi için gerekli malzeme geliştirme ve bilgisayar destekli tasarım çalışmalarına 2,5 yıl önce başladı. Uzman mühendislerin yaptığı çalışmalar sayesinde, kısa sürede nitelikli ve fonksiyonel kompozit komponentler geliştirildi.
Borusan ArGe Genel Müdürü Dr. A. Murat Yıldırım, karbon fiber takviyeli ileri kompozitler için geliştirme aşamalarında ilk olarak zorlayıcı komponentleri seçtiklerini, bunlar için ilk odaklarının ise otomotivde kullanılan komponentler olduğunu söylüyor.
Dünya çapında ilk tanıtımlarını geçen mart ayında Paris’te düzenlenen dünya kompozit sektörünün buluştuğu JEC WORLD organizasyonunda gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam ediyor: “Otomotive yön veren yabancı uzmanların çok yüksek ilgisiyle karşılaştık.
Görüşmelerimiz olumlu yönde devam ediyor. İleri kompozit ürünler mevcut durumda düşük hacimlerde üretiliyor ve el işçiliği önemli bir paya sahip.
Bundan sonraki aşamalarda bizim önceliğimiz, otomasyon ve üretim döngüsünün kısaltılması üzerine kendi proses geliştirme faaliyetlerimiz sonucu tasarladığımız bir altyapıyı yaratmak olacak.”
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