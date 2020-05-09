Hepimiz #evdekal diyerek, salgını en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Doğal olarak bu durum şirketleri dijital arayışlara yöneltiyor.

Mars Investment’tan Özyurtlar Holding’e kadar birçok şirket gayrimenkul satış ofislerindeki işlemleri dijital kanallara taşıdı. Online satışlarda tapu işlemleri de online olarak yapılabiliyor.

Bu sistem sayesinde yabancı yatırımcılar da Türkiye’ye gelmek zorunda kalmadan, dünyanın her yerinden, online kanallar üzerinden konut satın alabiliyor.

Mars Investment Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, son 40 günde 350 müşteriyle iletişim kurduklarını ve bunların büyük bir kısmının satış kararıyla sonuçlandığını söylüyor.

İran, Katar, Libya, Lübnan, Cezayir, Pakistan, Kuveyt, Suriye gibi ülkelerden yatırımcıların yüzde 85’i vatandaşlık, yüzde 15’i de genel yatırım amacıyla Türkiye’den gayrimenkul almayı tercih ediyor.

Bucak, Türkiye’ye yatırım yapma konusunda iştahlı yatırımcıların hala bulunduğuna dikkat çekiyor ve bürokrasinin desteğiyle bu sayının artırılabileceğini de vurguluyor.