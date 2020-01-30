Yabancı yatırımda ‘aracı’ sıkıntısı
Temelleri 2014 yılında atılan Mars Investment, gayrimenkul, enerji, tarım ve turizm gibi stratejik sektörlerdeki işletmeleri küresel girişimcilerle buluşturan bir yatırım danışmanlık platformu.
Mars Investment Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık iş hacmi gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Bucak, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan düzenlemelerin etkisiyle 2018’in eylül ayından bu yana gayrimenkul sektöründe yabancı alımlarda rekor satışlar yaşandığının altını çiziyor.
Yapılan düzenlemelerin gayrimenkul sektöründeki yatırımlar ve vatandaşlık talepleri açısından çok önemli kazanımlar olduğunu söyleyen Bucak, özellikle Kazakistan’dan Afganistan’a kadar Müslüman ülkelerin bulunduğu geniş bir coğrafyadan gelen taleplerin hız kazandığına dikkat çekiyor.
Son dönemde ise Çin’den gelen bir yatırımcı akınının olduğunu ifade ediyor. Bucak, “Tek sorun Çin uyruklu aracı firmaların fahiş komisyonlarla potansiyel Çinli yatırımcı avına çıkmaları.
2010’lu yıllarda Körfez ülkeleri üzerinde uyguladığımız yanlış satış politikalarından ders çıkarmalıyız” diye konuşuyor.
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