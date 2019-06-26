Yapı sektörü İstanbul’da buluşacak
Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük uluslararası buluşma noktası olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, bu yıl 18-22 Haziran tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 42’nci kez kapılarını açıyor. Fuar, Türkiye’de ilk ihtisas fuarı olma niteliği taşıyor.
Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgede en büyük, dünyada ise ilk beşte yer alan Yapı Fuarı, bu yıl 17 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı firma ve 90 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
İTE Turkey Bölge Direktörü Kemal Ülgen, 30’un üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının yer alacağı fuarın beş gün boyunca beş farklı temada gündem buluşmalarına ev sahipliği yapacağını söylüyor.
Etkinlikler kapsamında, sektörün gündeminin konuşulduğu, gelecek yatırım alanlarının işaret edildiği, inovasyon ve yeni teknolojilerin anlatıldığı, finansal destekler konusunda konukların fikir sahibi olduğu paneller ve konferanslar olacak.
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