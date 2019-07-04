Yeni konsepti de ‘Buldozer’ olacak
Türkiye’nin sevilen kahve markalarından Caffe Nero’nun CEO’luk görevini geçen yılın başından bu yana deneyimli bir profesyonel yürütüyor. Ahmet Yanıkoğlu, 25 yıllık kariyer yolculuğunda en çok Watsons Türkiye genel müdürlüğü döneminde tanındı.
Watsons’a devredilen Cosmo Shops’un kurucu ortaklarından olan Yanıkoğlu, Türkiye’de kişisel bakım pekarendeciliğinin gelişmesine de katkıda bulundu. Türkiye’de 62 şubesiyle hizmet yürüten Caffe Nero yeni bir mağaza kurgusuyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.
Menüsünü çeşitlendiren, baristalarının sorumluluklarını artırarak şubelerinde yiyecek üretiminin önünü açan Caffe Nero, mağaza iç tasarımlarını da rakiplerinden farklılaştırdı.
Şirket, ‘Kahve Evi’ olarak tanımladığı yeni konseptinin ilk örneğini İstanbul Bebek’te açarken, geçenlerde de Nişantaşı’ndaki mağazasının tanıtımını yaptı.
Ahmet Yanıkoğlu, Caffe Nero’daki yenilikleri dile getirirken şunları söyledi: “Cosmo ve Watsons ile Türkiye için yepyeni bir alan olan kişisel bakım perakendeciliğinin oluşmasında öncülük yaptık. Arkamızdan çok sayıda girişim bu alanı bir sektör yaptı.
Şimdi Caffe Nero’daki yeni konseptimiz de aslında kahve mağazasının da restoranın da ötesinde yeni kavramları içeriyor. İş yaşamında ‘buldozer’ olarak tanımlanabilecek öncü işlerde deneyim sunduk.”
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