Yeni satın almaları gündemine aldı
STFA Yatırım Holding’in grup şirketi olarak 2003 yılında kurulan Enerya, doğalgaz dağıtım, elektrik ve doğalgaz ticareti ile yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.
Şirket 2018 sonu itibariyle tüm dağıtım bölgelerine 1 milyar TL’yi aşan yatırım yaptı. Enerya Genel Müdürü Arda Bektaş, son üç yılda 23 genişleme bölgesine inovatif projelerle doğalgaz arzı sağladıklarını söylüyor.
Son iki yılda şehirlerdeki şebeke oranını yüzde 27 büyüttüklerini de ifade ediyor. Bektaş, “2019 yılında da organik ve inorganik büyüme için yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz.
Doğalgaz arzı sağladığımız tüm yerleşim birimlerinde şebekemizi büyütmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuşuyor.
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