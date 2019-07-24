Yeni TTM’ler gündeme geliyor
Türkiye’nin ilk TTM’si (Türk Ticaret Merkezi) olan ve 2017 yılında açılan Tahran ile Chicago merkezleri kapanmasına rağmen başarılı örnekler de var.
12 Eylül 2018’de açılan ve 14 firmanın bir araya gelerek kurduğu Londra Seramik TTM’nin İcra Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, düzenledikleri etkinliklerle TTM’yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti.
Çetinkaya, yeni yer bulmaları durumda TTM’deki firma sayısının daha da artacağını belirtti. Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı’nda 35 TTM açılması gündeme gelmişti.
Önümüzdeki dönemde TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yeni TTM’lerle ilgili daha geniş çaplı açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Türk firmalarının talepleri doğrultusunda, Japonya, Orta Amerika, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya ve Kenya mercek altında. Çetinkaya, TTM’lerde yer almanın prestij açısından önemli olduğunu söyledi.
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