Otomotiv sektöründe güvenli sürüş için yeni teknolojilere odaklanan OSRAM, kısa bir süre önce optik çözümlerde dünyanın önde gelen şirketlerinden ams ile birleşme yolunda gitti.

Üç ay önce iki şirket tek çatı altında hizmet vermeye başlarken, bu birleşmeyle ile emitör, sensör ve yazılım dahil olmak üzere tek kaynaktan eksiksiz optik sistemler sunulması hedefleniyor.

Yaşanan bu birleşmenin getirdiği güç, şirketin satış performansına da yansıdı. ams OSRAM, artan kur, global enflasyon ve Rusya-Ukrayna krizi gibi çok kritik gelişmeler yaşanmasına karşın Türkiye’de yılın ilk yarısında Euro bazında cirosunu çift haneli seviyelerde artırmayı başardı.

ams OSRAM Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, bu artışta alıcıların taleplerini öne çekmelerinin önemli rol oynadığını aktardı.

Şirketin performansındaki artışın yanı sıra yeni ürün çalışmaları hakkında bilgi veren Can Sürücü, bu yılın ilk yarısında Türkiye pazarında elektrikli araç kabloları ve yeni tip lastik şişirme cihazlarını satışa sunduklarını anlatıyor.

Can Sürücü, ‘‘Özellikle elektrikli araç şarj kablolarının Türkiye’de de pazara sunulması potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Umuyorum ki bu potansiyelle yeni teknoloji araçlarında söz sahibi olacağız. Kısa zamanda Automechanika Frankfurt 2022 Fuarı ile birlikte yeni ürünlerimiz global olarak pazara sunulacak.

Yeni ürünlerin Türkiye’ye getirilmesini de planlıyoruz. En kısa sürede yenilikçi ürünlerimizi Türk tüketiciler ile buluşturacağız” diyor.