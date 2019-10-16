Yeni yatırımlar geliyor
Teknoloji şirketi Lenovo, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile işbirliği yaparak Diyarbakır Ergani’deki öğrenim biriminde Tasarım ve Beceri Atölyesi’ni açtı.
Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Akıllı dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknolojinin inovasyon, tasarım ve yaratım süreçlerine dahil etmek, ülkemiz için katma değer yaratabileceğimiz çok kıymetli bir misyon” dedi.
Türkiye’nin katma değerli ürünleri ihraç etmesi gerektiğini düşündüklerini ve bu nedenle teknokentlere de yatırım yapacaklarını da vurgulayan Hantaloğlu, “Teknoparklara da yazılım, kodlama ve robotik alanlarda yatırım yapacağız.
Bunun için İstanbul’daki teknoparklarla görüşüyoruz” diyor.
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