Bundan 62 yıl önce kurulan Güriş Holding, enerji sektörüne yatırımlarını artırdı. Özellikle yenilenebilir enerji alanında önemli yatırımları devreye alan holding, rüzgar enerjisinden elektrik üreten, ikisi yurtdışında olmak üzere toplam 24 santrale sahip.

581 MW’lık kapasiteye sahip olduklarını aktaran Güriş Holding Enerji Grubu CEO’su Ali Karaduman, “Kosova ve Ukrayna’daki rüzgar santrallerimizin kurulu gücü ise 62 MW. Yurtdışındaki en büyük rüzgar santralı yatırımcısı konumundayız. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide yüzde 2,4’lük ihtiyacını karşıladıklarını belirten Ali Karaduman, bu süreçte YEKDEM projelerine ağırlık verdiklerini söylüyor.

Karaduman, yenilebilir enerjide devlet desteğinin önemine işaret ederek, bu yıl son bulması beklenen teşviklerin devam etmesinin yatırımların sürmesi açısından önemli olduğunu da belirtiyor.