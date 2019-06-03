Yerli bulutla dünyaya açılıyor
Bulut bilişime yönelik yatırımlar tüm dünyada artıyor ve beklenti bunun katlanacağı yönünde.
Araştırma şirketi IDC’ye göre, 2022’de IT harcamalarının yaklaşık yüzde 40’ı bulutla ilişkili olacak ve 2028’de ise bu oran yüzde 80’e ulaşacak.
Bu konuda uluslararası şirketler önemli yatırımlar yaparken yerli şirketlerde de bir atak gözleniyor. 2011 yılında kurulan PlusClouds şirketi de büyümesi ve yurtdışı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Şirket, geçen yıl yüzde 100 büyümeyi yakaladı ve 5 bin aktif kullanıcıya ulaştı.
Şirketin yeni hedefi ise yurtdışında faaliyetlerini geliştirmek.
PlusClouds CEO’su Serkan Koçak, bu konudaki planlarını şöyle anlatıyor: “PlusClouds, iki yıl içinde Avustralya, ABD ve Avrupa’ya DevOps ve cloud hizmeti satmaya başlayarak bulut bilişim alanında dünya çapında bir marka olmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kısa sürede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
Şu anda Hollanda’da şirket kurmak için çalışmaları başlattık. Bir sonraki aşama Silikon Vadisi olabilir.”
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