Yerli ‘oyun’cular yatırım peşinde
Türkiye yüzde 40 büyüyen oyun ihracatıyla, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin gözbebeği konumunda.
2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oyun yazılımı ihracatının 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Büyümesiyle dikkat çeken oyun sektörü, dijital eğlence ve oyun dünyasını her yıl buluşturan Gaming İstanbul gibi önemli bir oyun fuarına da ev sahipliği yapıyor.
Fuar bugüne kadar Tencent’in Türkiye pazarına girişi, Microsoft XBOX One konsolunun lansmanı, milyonlarca satmış oyunların yenilerinin piyasaya çıkmadan önce ilk kez denenmesi gibi gelişmelere sahne oldu.
Fuar öncesi bir araya geldiğimiz Gaming İstanbul Pazarlama Yöneticisi Meriç Eryürek, bölgedeki oyun pazarını Türkiye’de birleştirdiklerini ve bu yıl da birçok yeniliğe imza atacaklarını ifade ederek şunları anlatıyor: “Fortnite ve Blizzard gibi global oyun şirketleri bu yıl fuarda olacak.
Oyun sektörünün büyümesi, global şirketlerin gelip Türkiye’de iş yapması ve buradan MENA bölgesine açılmaları ile olur. Fuarda şirketleri yatırımcılarla da buluşturuyoruz. Daha önce üç yatırımcı bulan yerli oyun şirketi oldu. Bu yıl da benzer sonuçlar olabilir.
Fuara 100 bin katılımcının gelmesini hedefliyoruz.” Fuar, bu yıl da 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncü kez düzenlenecek.
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