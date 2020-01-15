Yurtdışında etkinliğini artıracak
Türkiye’de girişimcilik ekosistemi hızla büyüyor. Son birkaç yıldır yatırım alma konusunda sıkıntılar olsa da sektör 2020 yılına güzel bir haberle girdi.
Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, İstanbul Portföy ve BUBA Ventures’ın 2016 yılında güçlerini birleştirerek kurdukları İstanbul merkezli girişim sermayesi fonu Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı.
REM People, 12 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan Pre-Serie A yatırımı aldı. 2015 yılında perakende ve teknoloji tecrübesine sahip tekno girişimciler tarafından kurulan ve şimdiye kadar kendi kaynaklarıyla büyüyen REM People, bu yatırımın verdiği ivmeyle yurtdışı pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefliyor.
REM People Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, “Orta ve Batı Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki gücümüzü artırırken iki yıl içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde lider olmayı planlıyoruz” diyor.
Halen Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 18 ülkede ve Orta ve Doğu Avrupa’da 25 ülkede bulunan REM People yeni pazarlara da girmeyi hedefliyor. Şirket, 2020 yılında Asya-Pasifik’te Endonezya, Malezya, Tayvan, Singapur gibi ülkelere açılacak.
REM People, 2020 yılında 12 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı planlıyor. 2023 hedefi ise 40 milyon dolar ciroya ulaşmak.
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