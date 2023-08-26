1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!

Otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, Türkiye'de satılan yaklaşık 900 sıfır otomobilden sadece 67'sinin 1 milyon TL'nin altında kaldığını belirterek, "900 binek otomobilin yüzde 7'sini 1 milyon TL'ye kadar satın alabiliyoruz. Geri kalan yüzde 93'nin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu yüksek fiyatlardaki en önemli sebep enflasyon ve döviz kurunun sürekli artıyor olması. 0 km araç fiyatları markalar tarafından dövize endeksli yapıldığından dövizdeki her artış fiyatlara da yansıyor." dedi.

Hüsamettin Yalçın

Sıfır km'de araç bulunurluğunun pandemiye göre son 1-2 ayda artmasının otomobil almak isteyenlerin tercihlerini kolaylaştıracağını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Sıfır km markalar pandemiden bu yana ilk defa satış kampanyaları yapmaya başladılar ki yıl sonuna kadar markaların kampanyalarını daha sık göreceğiz. 2. el araç fiyatları tarafında da hükümetin aldığı 6 ay 6 km ve ilan sitelerinde sıfır km araç fiyatlarını geçemeyeceği kararları 2. elde köpüğü alacak gibi duruyor. Etkilerini yıl sonuna kadar çok daha net şekilde göreceğiz. Bir normalleşme sürecine giriyoruz. Yılın son çeyreğinde pandemi öncesi döneme girmemiz gerekiyor."

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