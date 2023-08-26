ARA
Bist 100
7716,67
3%
Bist 100
Dolar/TL
26,5546
2,9751%
Dolar/TL
Euro/TL
28,6515
2,8192%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0796
-0,1392%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1634,88
2,88%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




Diğer Yazıları

1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!

Türkiye'de satılan 900 sıfır otomobilden sadece 67'si 1 milyon TL'nin altında kaldı. Araç fiyatlarının dövizdeki artışa bağlı olduğunu kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, araç bulunurluğu ve kampanyalara işaret ederek, satın alma tercihlerinin kolaylaştığı bir döneme girildiğini vurguladı. Cardata 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek otomobilleri de sıraladı. İşte en düşüğü 715 bin TL olan 1 milyon TL altındaki son 67 otomobil...

26 Ağustos 2023
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!

Otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamattin Yalçın, Türkiye'de satılan yaklaşık 900 sıfır otomobilden sadece 67'sinin 1 milyon TL'nin altında kaldığını belirterek, "900 binek otomobilin yüzde 7'sini 1 milyon TL'ye kadar satın alabiliyoruz. Geri kalan yüzde 93'nin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu yüksek fiyatlardaki en önemli sebep enflasyon ve döviz kurunun sürekli artıyor olması. 0 km araç fiyatları markalar tarafından dövize endeksli yapıldığından dövizdeki her artış fiyatlara da yansıyor." dedi. 

Hüsamettin Yalçın

Sıfır km'de araç bulunurluğunun pandemiye göre son 1-2 ayda artmasının otomobil almak isteyenlerin tercihlerini kolaylaştıracağını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: 

"Sıfır km markalar pandemiden bu yana ilk defa satış kampanyaları yapmaya başladılar ki yıl sonuna kadar markaların kampanyalarını daha sık göreceğiz. 2. el araç fiyatları tarafında da hükümetin aldığı 6 ay 6 km ve ilan sitelerinde sıfır km araç fiyatlarını geçemeyeceği kararları 2. elde köpüğü alacak gibi duruyor. Etkilerini yıl sonuna kadar çok daha net şekilde göreceğiz. Bir normalleşme sürecine giriyoruz. Yılın son çeyreğinde pandemi öncesi döneme girmemiz gerekiyor." 

CARDATA FİYATI 1 MİLYON TL'NİN ALTINDA KALAN OTOMOBİLLERİ EKONOMİST.COM.TR İÇİN SIRALADI! İŞTE MARKA, MODEL, DONANIM, YAKIT, KASA VE VİTES TİPLERİNE GÖRE 1 MİLYON TL'YE KADAR ALINABİLECEK SON 67 ARAÇ... 

 

 

 

 

 

 

 

0
Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1634,88 2,88%
  • ALTIN ONS 1914,95 -0,1%
  • BIST 100 7716,67 3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,5546 2,9751%
  • EURO/TURK LIRASI 28,6515 2,8192%
  • EURO/USD 1,0796 -0,1392%
  • INGILIZ STERLINI 1,25795 -0,17062%
  • JAPON YENI 146,425 0,402%
  • KANADA DOLARI 1,36065 0,18407%
  • RUS RUBLESI 95 0,2649%
Günün En Çok Okunanları
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'de: Powell hangi mesajları verecek?
GERİ
İLERİ
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL