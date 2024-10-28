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Ceren Oral




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20 kurumdan 60 hisse önerisi

Dünya borsalarının yükseldiği ortamda BIST’te yaşanan sert satışın orta vadeli yatırımcılar için ‘fırsat’ yaratabileceği öngörülüyor. Bu ortamda 20 kurum, toplamda 60 hisseyi öne çıkarıyor. Portföylerde en çok yer bulan hisseler ise Turkcell, BİM Mağazalar, Migros, THY ve Ford Otosan.

28 Ekim 2024 | 10:48
20 kurumdan 60 hisse önerisi

BİST’te son dönemde negatif ayrışmaların arttığı görülüyor. Dünyadan bağımsız olarak yabancı yatırımcı satışıyla kan kaybetmeye devam eden endeks, 21 Ekim’de kapanışını 8.654’ten yaptı. BİST, bu seviyelerde bir kapanışı en son 2024 şubat başında yapmıştı. Her ne kadar tepki alımları gelse de güç toplama çabası yetersiz kalıyor ve MSCI Türkiye ekim ayı başından beri ve son üç ayda en kötü performans gösteren endeks olmaya devam ediyor.

SERT SATIŞLAR FIRSAT PENCERESİ Mİ?

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; faiz indirim döngüsünün ötelenmesinin, uluslararası yatırım bankalarının hedef fiyatları aşağı çekmesine yol açarak bankalarda sert bir satış dalgasını tetiklediği analizini yapıyor. Yıl içinde gördüğü zirveye göre BİST-100’ün kaybının yüzde 20’yi geçerek ayı sinyali verdiğine dikkat çeken Gürleyen; dünya borsalarının yükseldiği bir ortamda BİST’teki sert satışın orta vadeli yatırımcılar için ‘fırsat penceresi’ yarattığı görüşünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
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