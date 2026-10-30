5,7 milyar dolarlık eğitim ekonomisi

Dünya ekonomisi değişirken eğitim de yalnızca bir diploma edinme süreci olmaktan çıkıyor. Üniversiteler, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü artıran, döviz girdisi sağlayan ve nitelikli insan kaynağını şekillendiren stratejik merkezlere dönüşüyor. Gençlerin eğitim için seçtiği ülkeler ise artık yalnızca akademik başarıya göre belirlenmiyor; eğitim maliyetleri, burs olanakları, barınma koşulları, mezuniyet sonrası çalışma hakları ve geleceğin mesleklerine erişim de bu tercihlerde belirleyici rol oynuyor.

Türkiye, bu yeni dönemde iki yönlü bir eğitim ekonomisinin içinde yer alıyor. Bir tarafta yurt dışında eğitim alarak küresel deneyim kazanan Türk gençleri, diğer tarafta Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenciler var. Bu hareketliliğin ekonomik büyüklüğü, eğitim sektörünün artık yalnızca bireysel tercihler ve akademik hedeflerle açıklanamayacağını gösteriyor.

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yılmaz’ın değerlendirmeleri de bu dönüşümün boyutlarını ortaya koyuyor. Türkiye’nin uluslararası eğitim ekonomisinin 5,7 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Yılmaz, ülkenin hem öğrenci gönderen hem de yabancı öğrenci çekerek ekonomik değer üreten bir eğitim merkezine dönüştüğünü vurguluyor.

“Türkiye çift yönlü bir eğitim hub’ı”

Uluslararası eğitim, günümüzde yalnızca üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinden veya öğrencilerin başka ülkelerde öğrenim görmesinden ibaret değil. Harçlar, konaklama, yaşam giderleri, seyahat ve diğer hizmetler, bu hareketliliği büyük bir ekonomik faaliyete dönüştürüyor. Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki konumunu şöyle değerlendiriyor: “5,7 milyar dolarlık hacim, uluslararası eğitimin sadece bir akademik mobilite olmadığını, aynı zamanda hizmet ihracatı ve ekonomi açısından stratejik bir sektör haline geldiğini gösteriyor. Türkiye uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak beyin ve sermaye çıkışı yaşanan, öğrenci gönderen bir ülke konumundaydı.

Ancak son yıllarda yapılan üniversite yatırımları, uluslararası denkliği olan programlar ve uygun maliyetli yaşam ve eğitim imkânları Türkiye’yi önemli bir çekim merkezi haline getirdi. Bugün Türkiye, hem kendi gençlerine küresel vizyon sunan hem de bölgeden ve dünyadan onlarca farklı ülkeden yabancı öğrenciyi çekerek ciddi döviz girdisi sağlayan çift yönlü bir eğitim hub’ına dönüşmüş durumdadır.”

Türk öğrencilerin rotası neden Avrupa’ya kayıyor?

Türk öğrencilerin yurt dışı tercihlerinde Avrupa ülkelerinin ağırlığı giderek daha görünür hale geliyor. Almanya’da 20 bin 900, ABD’de 9 bin 413, İtalya’da ise 8 bin 411 Türk öğrenci bulunuyor. Bu rakamlar, eğitim rotalarının maliyet, erişilebilirlik ve mezuniyet sonrasındaki fırsatlar çerçevesinde yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Yılmaz’a göre ABD tarihsel olarak en popüler eğitim destinasyonlarından biri olsa da artan vize süreçleri, yüksek öğrenim ücretleri ve yaşam maliyetleri öğrencileri daha sürdürülebilir alternatiflere yöneltiyor.

“Almanya, nitelikli ve neredeyse ücretsiz ya da düşük maliyetli devlet üniversitesi eğitimiyle ilk sıraya yerleşti. İtalya ise İngilizce lisans ve yüksek lisans programı sayısını artırması ve sunduğu burs imkanlarıyla son yıllarda patlama yaptı. Avrupa’nın tercih edilmesindeki ana etkenler; lojistik yakınlık, mezuniyet sonrası çalışma ve oturum hakları, Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım imkanı ve ABD’ye kıyasla daha makul kalan harç ve yaşam maliyetleridir” diye anlatan Yılmaz’ın söyledikleri, eğitim tercihlerinde yalnızca üniversitenin itibarı veya ülkenin bilinirliğinin yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Öğrenciler ve aileler, eğitim sürecinin toplam maliyetini ve mezuniyet sonrasında sağlayabileceği fırsatları birlikte değerlendiriyor.

Yurt dışı eğitimin ekonomik yükü 2–2,8 milyar dolar

Yurt dışında eğitim alan Türk öğrencilerin yıllık doğrudan ekonomik hacmi 2 - 2,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tutar; öğrenim ücretlerinin yanı sıra konaklama, günlük yaşam ve seyahat harcamalarını da kapsıyor. Bu büyüklük, aile bütçeleri üzerindeki etkiyi gündeme getirirken yurt dışı eğitimin hangi gelir grupları için erişilebilir olduğunu da önemli bir soruya dönüştürüyor. Geçmişte daha çok üst gelir grubuna hitap eden yurt dışı eğitimin artık farklı gelir gruplarının da değerlendirdiği bir seçenek haline geldiğini belirten Yılmaz, şöyle devam ediyor:

“Eskiden yurt dışı eğitim sadece üst gelir grubuna hitap eden bir ayrıcalıktı. Ancak günümüzde durum değişti. Almanya veya İtalya gibi ülkelerde devlet üniversitelerinde okumak, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin eğitim ve şehir dışı yaşam maliyetleriyle kafa kafaya gelebiliyor, hatta bazen daha ekonomik olabiliyor. Bu nedenle orta ve orta-üst gelir grubu aileler de artık çocuklarını yurt dışına yönlendiriyor. Aileler bunu bir tüketim harcaması değil, çocuklarının geleceğine ve kariyerine yapılan doğrudan bir yatırım olarak değerlendiriyor.”

Hollanda’ya Türkiye’den başvurular yaklaşık yüzde 25 arttı

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkelerin izlediği politikalar da önemli bir rol oynuyor. Hollanda’da uluslararası öğrenci kayıtları gerilerken Türkiye’den yapılan yeni kayıtların yaklaşık yüzde 25 artması, Türk öğrencilerin akademik profiline ve değişen eğitim tercihlerine ilişkin dikkat çekici bir gösterge.

Yılmaz, Hollanda’nın konut krizi ve aşırı yoğunlaşma nedeniyle uluslararası öğrenci alımında kısıtlamalara gitmeye başladığını, bazı ülkelerden yapılan başvuruların düştüğünü belirtiyor. Buna karşılık Türk öğrencilerin yüksek akademik profili, başarıları ve araştırma odaklı üniversitelere uyumları, kabul oranlarındaki artışın nedenleri arasında gösteriliyor.

Ülke ve üniversite seçerken artık yalnızca uluslararası sıralamalara bakılmıyor. Öğrencilerin öncelik verdiği şu üç temel kriter öne çıkıyor: Çalışma ve oturum hakları, konaklama olanakları ve geleceğin mesleklerine uygunluk… Bu kriterler, eğitim kararının artık çok boyutlu bir değerlendirmeye dayandığını gösteriyor. Akademik kalite önemini korurken öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra nasıl bir kariyer kurabileceklerini de daha başlangıçta hesaba katıyor.

Türkiye’nin eğitim ihracatındaki potansiyeli daha yüksek

Türkiye’nin yabancı öğrencilere sunduğu eğitim hizmetleri de ülke ekonomisi açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. Uluslararası eğitim hizmetleri ihracatı, 2024 yılında 2 milyar 865 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, Türkiye’nin eğitim alanında uluslararası ölçekte ekonomik değer üretebildiğini ortaya koyuyor.

Ancak elde edilen sonuç, potansiyelin tamamının kullanıldığı anlamına gelmiyor. Türkiye’nin, mevcut avantajlarıyla uluslararası öğrenci çekme konusunda daha ileri bir noktaya ulaşabileceğini düşünen Yılmaz, “2,86 milyar dolar çok ciddi bir başarı ancak sahip olduğumuz potansiyelin henüz yüzde 50–60’ındayız. Türkiye’nin coğrafi konumu, kaliteli sağlık ve kampüs altyapısı büyük avantaj. Rekabet gücümüzü artırmak için yapılması gerekenler net” diyor.

Yılmaz’ın işaret ettiği ilk alan, yabancı öğrencilerin karşılaştığı idari süreçlerin kolaylaştırılması. Vize ve ikamet işlemlerinin öğrencilerin eğitimlerine odaklanmasını zorlaştırmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İkinci başlık, İngilizce eğitim olanaklarının genişletilmesi. Özellikle fen bilimleri ve mühendislik alanlarında İngilizce müfredat çeşitliliğinin artırılması, Türkiye’nin farklı ülkelerden daha fazla öğrenci çekmesine katkı sağlayabilir. Üçüncü olarak, mezuniyet sonrasında staj ve çalışma imkanlarının geliştirilmesi önem taşıyor. Türkiye’de eğitim alan nitelikli uluslararası öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için daha esnek çalışma izinlerinin düzenlenmesi gerekiyor.

Son olarak, hedef pazarların çeşitlendirilmesi şart. Tanıtım çalışmalarının yalnızca yakın coğrafyayla sınırlı kalmaması; Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi büyüyen pazarlara da yönelmesi gerekiyor.

Döviz kurları ve enflasyon bursları daha önemli hale getiriyor

Küresel ölçekte yükselen döviz kurları ve enflasyon, yurt dışı eğitim planlayan ailelerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Eğitim ücretlerinin yanı sıra barınma, beslenme, ulaşım ve diğer yaşam giderlerindeki artış, finansman planlamasını sürecin en kritik aşamalarından biri haline getiriyor.

Bu koşullarda bursların ve öğrencilerin eğitim sırasında elde edebileceği gelirlerin öneminin arttığını vurgulayan Yılmaz, “Küresel enflasyon aile bütçelerini zorladığı için finansman planlaması artık sürecin en kritik unsuru haline geldi. Dünya genelinde üniversiteler ve hükümetler başarı odaklı ve ihtiyaç odaklı burs imkanlarını artırıyor” diye ekliyor.

Ülkeler arasında burs olanakları bakımından farklılıklar bulunuyor. Yılmaz’ın değerlendirmesine göre İtalya’da devlet bursları oldukça yaygınken Macaristan’da bu olanaklar sınırlı düzeyde; Polonya’da ise devlet bursları bulunmuyor.

Öğrencilerin eğitim sırasında çalışabilmeleri de maliyetleri yönetmek açısından önem taşıyor. Yılmaz, öğrencilerin haftalık 20 saate kadar yarı zamanlı çalışma haklarını etkin kullanmalarının eğitim giderlerini ciddi oranda düşürebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte çalışma hakkı, ilgili ülkenin mevzuatı ve öğrencinin statüsü çerçevesinde değerlendirilmeli.

Ailelere yönelik önerisini de şöyle dile getiriyor: “Ailelere önerimiz; sürece başlamadan önce sadece eğitim ücretini değil, 3 - 4 yıllık toplam yaşam maliyet analizini yapmaları ve burs başvuru tarihlerini kaçırmamaları.”

Yeni nesil meslekler eğitim tercihlerini değiştiriyor

Dijitalleşme ve yapay zeka, üniversite tercihlerinde de dönüşümü hızlandırıyor. Klasik işletme, iktisat ve standart mühendislik programlarının yanına, farklı disiplinleri bir araya getiren ve teknolojiyle doğrudan ilişkili bölümler ekleniyor. Yılmaz, öğrencilerin artık yalnızca geleneksel meslek alanlarına odaklanmadığını belirtiyor.

En çok ilgi gören yeni nesil alanları şu şekilde anlatıyor: “Yapay zeka ve veri analitiği, siber güvenlik, sürdürülebilirlik yönetimi ve yeşil enerji, biyomedikal mühendisliği, oyun geliştirme ve dijital medya öne çıkan bölümler. Klasik işletme, iktisat veya standart mühendislik tercihlerinde belirgin bir dönüşüm var. Artık hibrit disiplinler ön planda. Öğrenciler artık sadece teorik eğitim sunan değil, endüstri ile doğrudan iş birliği yapan ve proje odaklı eğitim veren üniversiteleri tercih ediyor.”

5- 10 yılda hibrit eğitim ve çift diploma öne çıkacak

Uluslararası eğitim sektörünün önümüzdeki 5 - 10 yıllık döneminde farklı eğitim modellerinin daha fazla önem kazanması bekleniyor. Hibrit eğitim, yani öğrenimin bir bölümünün çevrim içi, diğer bölümünün kampüste yürütülmesi, öğrencilerin karşısına yeni seçenekler çıkaracak. Çift diploma programlarının da daha fazla öne çıkması bekleniyor.

Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek, son dakikada verilen kararlarla mümkün değil. Dil yeterliliği, akademik gelişim, sosyal faaliyetler ve staj deneyimleri uzun süreli hazırlık gerektiriyor. Ailelerin planlamaya erken başlaması gerektiğini özellikle vurgulayan Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde hibrit eğitim ve çift diploma programları çok daha fazla öne çıkacak. Aileler yurt dışı eğitim planlamasına en geç lise 9’uncu veya 10’uncu sınıfta başlamalıdır. Çünkü dil yeterliliği, ders dışı sosyal ve akademik faaliyetler ve stajlar uzun soluklu bir hazırlık gerektirir” diye ekliyor.