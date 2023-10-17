ARA
Bist 100
8105,58
2,16%
Bist 100
Dolar/TL
27,9205
0,2164%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5641
0,4707%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,059
0,2756%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1728,47
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




Diğer Yazıları

Borsa İstanbul'da son bir yılda ucuz kalan 32 hisse

InvestAZ Yatırım, son bir yıllık ortalamada Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranına göre borsada ucuz kalan hisseleri ekonomist.com.tr için sıraladı. 34 hissenin yer aldığı listede özellikle gayrimenkul ve enerji sektörü şirketleri dikkat çekiyor.

17 Ekim 2023
Borsa İstanbul'da son bir yılda ucuz kalan 32 hisse

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan, jeopolitik risklere paralel piyasalarda volatilitenin arttığı konjonktürde yatırımcıların finansal enstrümanlara yönelik arayışının sürdüğüne işaret ederek, "Risk iştahının baskılandığı bu gibi durumlarda, yatırımcılar ağırlıklı olarak güvenli liman diye tabir edilen altın vb. varlıklara yönelirken borsadan ise hızla çıkışlar yaşanır. Ancak jeopolitik risklerin arttığı, belirsizlik durumunun öne çıktığı dönemlerde belirli temel kriterlere göre oluşturulacak bir portföy yatırımcıya risk ve getiri açısından daha fazla avantaj sağlayabilir" dedi.

Borsada orta ve uzun vadeli trendin hala yukarı yönlü olduğunu ancak jeopolitik risklere bağlı risk iştahının azaldığı mevcut ortamda hisse senedi seçiminin önemine dikkat Bircan, bu kapsamda hisse senedi değerinin doğru hesaplanması gerektiğini söyledi.

Bircan, borsada potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemek için Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değerinin (PD/DD) en sık kullanılan çarpanlar arasında yer aldığını kaydetti. 

Peki, Fiyat/Kazanç (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) nedir? Nasıl hesaplanır?

Bircan, şu bilgileri verdi:  

"Hisse senedinin iskontolu olup olmadığını anlamak için kullandığımız Fiyat/Kazanç (F/K), yatırımcının ilgili şirketin bir birimlik karına karşılık kaç birim ödemesi gerektiğini gösterir. Örneğin; F/K oranı 20 olan bir şirket ile F/K oranı 5 olan bir şirketi kıyaslayalım. F/K oranı bize ilk şirketimiz için şirketin 1 birimlik karı karşılığında 20 birim ödememiz gerektiğini, diğer şirket için ise 1 birimlik kar için 5 birim ödeme yapmamız gerektiğini ifade eder. F/K oranı şirketin piyasa değerinin yıllık kara bölünmesi ile hesaplanabileceği gibi hisse senedi fiyatının hisse başı kara bölünmesi ile de hesaplanabilmekte. F/K oranı ile analiz yaparken şirketin geçmiş F/K ortalamasına göre analiz yapılabileceği gibi ilgili şirketin F/K oranı ile sektör ortalaması kıyaslanarak da şirketin ucuz ya da pahalı olduğu şeklinde yorum yapılabilir. Yüksek bir F/K şirketin pahalı olduğunu, düşük F/K oranı ise şirketin ucuz olduğunu gösterir.

Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise şirketin piyasa değerinin özkaynaklarına oranı olup burada piyasa değeri, bir hisse senedinin piyasada arz ve talebine göre belirlenen değeridir. Firmanın muhasebe kayıtlarına göre ortaya çıkan değeri olan özkaynakları ise defter değeri olarak ifade edilir. Etkin bir piyasada hisse senedinin defter değeri ile piyasa değerinin birbirine eşit olması ve PD/DD oranının 1 çıkması beklenir. PD/DD oranı 1’den küçük ise hisse senedinin piyasa fiyatının düşük olduğu ve dolayısıyla alınabilir olduğu anlaşılır. "

InvestAZ Yatırım, ekonomist.com.tr için BİST-Tüm endeksinde yer alan ve son 1 yıllık ortalama F/K ve PD/DD çarpanlarına göre yüzde 10’un üzerinde iskontolu olan şirketleri sıraladı.

İŞTE BORSA İSTANBUL'DA F/K VE PD/DD ÇARPANLARINA GÖRE UCUZ KALMIŞ 32 ŞİRKET: 

0
Songül Dalgıç Bilgili
Songül Dalgıç Bilgili




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1728,47 0,5%
  • ALTIN ONS 1925,45 0,28%
  • BIST 100 8105,58 2,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9205 0,2164%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5641 0,4707%
  • EURO/USD 1,059 0,2756%
  • INGILIZ STERLINI 1,2201 -0,13097%
  • JAPON YENI 149,69 0,12%
  • KANADA DOLARI 1,36263 0,11167%
  • RUS RUBLESI 97,4975 0,1207%
Günün En Çok Okunanları
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
Konut satışları sert geriledi: En az ve en çok satış yapılan 3 il
GERİ
İLERİ
Borlease (BORLS) halka arz sonuçları belli oldu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
Rus yetkiliye göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Çin, ekonomiyi desteklemeye devam ediyor
"Chery markası pazarda hızla ilerliyor"
Yeni koşullar nedeniyle en fazla yük ve stresi taşıyan yaş grubu
TOKİ 42 ilde arsa satacak: İşte açık artırma tarihleri ve ödeme şartları
Beslenme uzmanları önerdi... İş yerinde beyin güçlendirici 5 atıştırmalık
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL