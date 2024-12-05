Brisa Aksaray’da gençleri harekete geçirecek

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, 4’üncü merkez, Aksaray Üniversitesi’nde yer alan teknopark alanında açıldı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle kapılarını açan Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin faaliyetleri, Brisa’nın mobilite dönüşüm yolculuğu ile uyumlu şekilde yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.

Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nden, Aksaray Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri gibi bölümlerde okuyan öğrenciler başta olmak üzere 18-34 yaş arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve genç girişimciler faydalanabilecek.

YETENEK SAVAŞLARI BAŞLADI

Ekonomist Dergisi olarak takip ettiğimiz basın toplantısında konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin, üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir ürünü olarak Aksaray girişimcilik ekosistemindeki boşlukları dolduracağını söyledi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, açılış kapsamında yaptığı konuşmasında dünya üstünde yetenek savaşlarının başladığını, Türkiye’nin ise yetenek savaşlarında göç alan değil göç veren durumunda olduğuna dikkat çekti. Bu durumu tersine çevirmek adına Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlattıklarını ifade eden Alper, 4’üncü merkezi Brisa’nın önemli teknolojik üslerinden biri olan fabrikasının da yer aldığı Aksaray’da hayata geçirdiklerini belirtti. Üç yıl içinde toplam 35 merkezi Türkiye’de, iki merkezi de yurt dışında açıp 37 merkezle toplam 30 bin gence ulaşmayı hedefllediklerini vurgulayan Alper, “Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi, gençlerin teknolojik güce en yakından şahit olabilecekleri bir yer olacak. Brisa, Sabancı için artık bir lastik üreticisi değil, bir mobilite şirketi. Mobilite dönüşümü ile geleceğe hazırlanan şirketimiz, yollarda hareket halinde olan tüm araçlar için muazzam büyüklükte verileri kullanarak yeni nesil, uçtan uca hizmetler geliştirmeye odaklanıyor ve bu hizmetleri giderek yaygınlaştırıyor. Bu merkezde de Brisa, teknoloji alanındaki bilgi birikimini gençlere açarken, onları geleceğin becerileri ile donatacak, akredite ve sertifikalı eğitimlerle destekleyecek ve Aksaray fabrikasında akıllı teknolojilerle geliştirilen projelerine dahil edecek” dedi.

ÖĞRENCİLERE STAJ OLANAĞI

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü ise “Merkezimizde öncelikle, gençleri yeni nesil becerilerle donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Brisa Dönüşüm Akademimizin geniş eğitim portfoyünü öğrencilerimizin erişimine açarak, çağımızın kritik alanları olan yapay zeka, girişimcilik, siber güvenlik gibi konuların yanı sıra, karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik uzmanlığı, akredite ve sertifikalı eğitimlerimiz ile öğrencilerin yeterliliklerini artıracağız. Diğer yandan teoriyi pratikle birleştirebilmeleri için merkezimizin kapılarını ve çalışma ortamlarımızı öğrencilere açacağız. Kısa ve uzun vadeli staj programları ile beraber çalışacağımız öğrenciler, fabrikamızdaki projelerde aktif şekilde yer alacak ve şirketimizin Endüstri 4.0 olarak tanımlanan teknik altyapısını deneyimleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

MERKEZİN ODAĞINDAKİ BEŞ KONU

• Brisa Dönüşüm Akademisi’nin dijitalleşme, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında akredite ve sertifikalı eğitimleri ile öğrencilere dijital ve yeşil beceriler kazandırılacak. Aynı zamanda kişisel gelişim odaklı eğitimlerle de öğrenciler desteklenecek.

• Kısa, uzun vadeli staj programları ile öğrenciler, Brisa fabrikalarında devam eden projelerde baştan sona aktif yer alacak, Brisa ekibi ile yakın etkileşime girecek, teorik bilgilerini pratiğe en doğru şekilde yansıtma fırsatı bulacaklar.

• Brisa, Aksaray Üniversitesi iş birliği ile start-up'larla bir araya gelecek, ilham konuşmaları, mentorluk gibi alanlarda destek sunacak.

• Öğrencilerin ve girişimcilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri fikir maratonları ve yarışmalar düzenleyecek.

• Girişimciler bu merkezi Kuluçka Merkezi olarak kullanabilecek. Özellikle hareketin devamlılığına yönelik mobilite, sürdürülebilirlik alanlarında girişimcilerle ortak çalışma ve iş birliği fırsatları oluşturacak.