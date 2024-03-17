Hikayesiyle beklenti yaratan 20 BİST şirketi

Fitch’in not artırımı, risk iştahını desteklese de piyasada oynaklık oldukça yüksek seyrediyor. Biz de hisse üzerinde katalizör etkisi yaratabilecek yatırım temalarıyla ve geleceğe dönük güçlü hikayeleriyle öne çıkabilecek 20 BİST şirketini araştırdık.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart akşamı yaptığı güncellemeyle Türkiye’nin kredi notunu B’den B+ seviyesine yükseltirken, görünümü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirdi.

Böylece Türkiye’nin kredi notu ile yatırım yapılabilir seviye arasındaki fark dört kademeye indi. Fitch’in hem notu artırıp hem de artan yeni notla birlikte görünümü pozitif olarak belirlemesi, en pozitif senaryonun gerçekleştiği anlamına geliyor. Fitch’in not artırımı risk iştahını destekleyen bir zemin yaratsa da piyasada oynaklık oldukça yüksek seyrediyor ve BİST, 9.000’in üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.