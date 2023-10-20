İş dünyası İklim Yasası’nda teşvik bekliyor

İklim Yasası çalışmalarını yakından izleyen iş dünyası temsilcileri, ihracatçı üreticilerin enerji ve atık yönetimi gibi konularda teşvik ve kredilerle desteklenmesi gerektiğine işaret ediyor.

Karbon emisyonlarıyla hızlanan ve dünyanın ortak sorunu küresel ısınma, düşünülenden daha hızlı ilerliyor. Bir yanda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer tarafta ise sellerle mücadele edilirken devletlerin alacağı önlemler ise hayati önemde. Türkiye’de iklim krizinden nasibini alacak elbette. Yüzde 40 ile 80 arasında bir oranla kuraklık Türkiye’yi bekleyen bir tehdit olarak ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.