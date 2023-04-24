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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Yatırımda yeni trend arsa ve araziler

Pandemide artan doğada yaşama arzusu, depremde güvenli bir yere sahip olma isteği ve yatırımda yeni liman arayışıyla, yatırımcı rotasını arazi ve arsalara çevirdi.

24 Nisan 2023
Yatırımda yeni trend arsa ve araziler

Pandemide artan doğada yaşama arzusu, depremde güvenli bir yere sahip olma isteği ve yatırımda yeni liman arayışıyla, yatırımcı rotasını arazi ve arsalara çevirdi. 

Arsa fiyatları son iki yılda ikiye katlanırken, tüm resmi onayları alınmış arsa satışı öne çıkıyor. Dünya insanını evlere kapatan pandemi döneminden sonra hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi değil. 

Artık insanlar doğaya daha yakın olma arzusunda. Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizdeki çürük yapı stokunu bizlere hatırlatırken, insanlar çürük evlerden sağlam evlere taşınıyor. 

Ancak insanların alım gücünün üzerinde fahiş fiyatlara ulaşan konutlara erişim giderek zorlaşırken, alternatif çözüm arayışları bungalov ve tiny house gibi daha kolay ulaşılabilen barınma seçeneklerine talebi artırdı. 

Bu ürünleri yerleştirecek arsa ve arazi arayışları da başta İstanbul ve çevresi olmak üzere sahil kesimlerindeki bölgelerde arsa satışlarını patlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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