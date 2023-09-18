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Alfa Romeo'da eylül kampanyası duyuruldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre markanın geçen aydan bu yana ürün gamındaki modellerde fiyat değişikliği yapmadığı belirtildi, eylül kampanyası duyuruldu.

18 Eylül 2023 | 23:49
Son Güncellenme: 18 Eylül 2023 | 23:53
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Alfa Romeo'da eylül kampanyası duyuruldu

Alfa Romeo'nun Türkiye'de 2023'ün 8 ayında, geçen yıla oranla 11 kat büyüdüğü belirtilen açıklamada "Ülkede mart ayında satışına başlanan yenilenen Stelvio ve Giulia modelleri için 200 bin TL nakit indirim, tercihe göre 150 bin TL takas desteği veya Koç Fiat Kredi'den tercih edilebilecek 400 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası bulunuyor" denildi.

Açıklamaya göre Tonale'de bu aya özel olarak 'Paket Kampanyası' devreye alınıyor. Markanın açıklamasında "İhtiyaca göre 400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından veya 150 bin TL takas desteğinden yararlanılabiliyor" bilgisi veriliyor.

 

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