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  • Tesla'ya Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verildi

Tesla'ya Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'ne (Tesla) şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

10 Mart 2023 | 09:55
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Tesla'ya Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verildi

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Tesla'nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkını elde etti.

Bu kapsamda, tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye'de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

Türkiye'de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırıldığı ve yasal alt yapı oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurt dışındaki Kurum ve Kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM'ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir. EPDK'nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir."

Ticari olarak şarj hizmeti verilen toplam 3 bin 728 şarj noktası var

Açıklamaya göre, elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti alabileceği şarj noktaları incelendiğinde, bugün itibarıyla ticari olarak şarj hizmeti verilen 3 bin 728 adet şarj noktası bulunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye'deki şarj hizmeti verilen elektrikli araç şarj noktalarının 646'sını hızlı (DC) şarj, 3 bin 82'sini ise yavaş (AC) şarj noktaları oluşturdu.

2021'in sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı, toplam 7 bin 694 adede ulaştı. Satışlarda yaşanan önemli ivmelenmeyle 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla bu sayı toplamda 14 bin 896 adet oldu.

Açıklamada, EPDK tarafından verilen lisanslar ile şarj noktası sayısında ve elektrikli araç sayılarında artış yaşandığının gözlemlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"EPDK tarafından halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitelerine ait soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, fiyat bilgileri ve müsaitlik durumlarının paylaşılacağı "Serbest Erişim Platformu"nda da son aşamaya gelinmiştir. Bahse konu platform çerçevesinde toplanacak bilgi ve veriler bir mobil uygulama üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu uygulama ile birlikte elektrikli araç kullanan vatandaşlar dilediği noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecektir. Böylelikle, elektrikli araçların çevresel avantajları dışında, gelişmiş teknolojik özellikleri de dikkate alınarak, araçların özelliklerine de uygun olacak şekilde elektrikli araç kullanıcıları açısından şarj hizmeti fiyatlarının anlık takibinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır."

 

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