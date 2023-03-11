'Togg bu hafta satışa çıkıyor'

Kacır, "Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.

Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

İlk andan itibaren devletin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görülmemiş bir çabayı ortaya koyduğunu aktaran Kacır, "Allah'ın izniyle, inşallah biz bu şehirleri yeniden inşa edecek, yeniden ihya edecek ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacak bir inanca ve iddiaya sahibiz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yine ilk andan itibaren ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin, ekipmanın, teçhizatın bölgeye tedarik edilmesi, bütün ayni yardımların en etkin şekilde dağıtılmasına yönelik lojistik sistemin oluşturulması, Evim Yuvan Olsun gibi dijital kampanyaların geniş şekilde başlatılması, şimdi de yeniden bu bölgede üretim çalışmalarının hızla başlaması için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bu şehirler özellikle son 10-15 yıllık dönemde bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş şehirler. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer tüm şehitlerimiz son dönemde büyük bir atak içerisinde. Biz asla bu şehirlerimizi yalnız bırakamaz, asla onları gözden çıkaramayız. Sadece Kahramanmaraş'ta 2015'te sanayinin ekonominin içindeki payı yüzde 40 iken, bu payı son 6-7 yıl içerisinde yüzde 51'e çıkarmayı başarmışız ve daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah bütün bu yolculukta başta MÜSİAD olmak üzere tüm sivil toplum paydaşlarımızla el ele verecek ve bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyor olacağız."

Kacır, bu bölgenin Türkiye'nin üretimine, üretim gücüne son dönemde önemli katkılar verdiğini, bunun da süreceğini dile getirdi.

"Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda"

Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Kacır, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunu yaptı.

"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz."

Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına da değinen Kacır, "Cumhuriyetimiz 100 yaşına adım attı. Biz bu Cumhuriyeti tam bağımsızlık iddiasıyla kurduk ve bu iddiamızdan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz. İşte savunma sanayi bu iddianın altındaki önemli mühürlerden biridir. Ama biliyoruz ki sadece savunma sanayisi değil, tüm alanlarda, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, bu iddiaya sahip olmaya devam etmek için mutlak bir ön koşuldur." şeklinde konuştu.

Kacır, tüm diğer sektörlerde de benzer başarı hikayelerini çoğaltabilmek için daha fazla gayet göstereceklerini ifade ederek, 2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket kurulmasına vesile olmak için çaba göstereceklerini vurguladı.

Milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimlerinin sayısını 7 yıl içerisinde 100'e çıkaracaklarını dile getiren Kacır, "Artık önümüzdeki iki ay Türkiye için bir seçim dönemi. 14 Mayıs 2023'te milletimiz hep birlikte sandık başına gidecek. Tabii 14 Mayıs çok anlamlı bir tarih. Türk demokrasi tarihi için hepimizin hafızalarında kazınmış, çocuk yaştan itibaren hepimizin öğrendiği bir tarih.

İnşallah bu tarihe yakışır şekilde Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı yolculuğunda yoluna güçlü şekilde devam eden bir ülke kılmak adına hep birlikte üzerimize düşeni en iyi, en kuvvetli şekilde yapacağımıza yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu güzel ülke için, medeniyetimiz için, mazlum milletler için hep birlikte daha yapacak çok işimiz var." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.