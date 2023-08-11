Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüm hedefliyor.

1 Honda'nın yenilenen Jazz e:HEV modeli Honda, B segmentindeki hibrit modeli Jazz'ı daha sportif bir tasarım, daha güçlü motor ve gelişmiş donanım özellikleriyle yeniledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik hibrit motoruyla dinamik bir sürüş amaçlanmış.

2 SATIŞ FİYATI NE KADAR? Jazz e:HEV, kristal kırmızı ve gün ışığı beyazı olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip Advance donanım paketiyle 12 Ağustos'ta 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

3 Yenilenen dış tasarım Şirketten yapılan açıklamaya göre Jazz için yapılan iyileştirmelerde şirketin orijinal Japon 'Yoo no bi' tasarım felsefesine sadık kalınıyor. Makyajlı Honda Jazz'da siyah yeni iç döşeme ve yeni koltuk kumaşları yer alıyor. Ön konsolun ortasında 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli yer alıyor. Makyajlı Jazz'ın günlük kullanım için 304 litre olan bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye yükseliyor.

4 e:HEV hibrit teknolojisi Açıklamada "Honda'nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e:HEV teknolojisi, 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor" deniliyor.

5 3 SÜRÜŞ MODU Araçta 'EV', 'Hibrit' ve 'Benzinli' sürüş olmak üzere 3 mod bulunuyor. Sistem, 3 mod arasında otomatik geçiş yaparak akıcı bir sürüş hedefliyor. Şehir içi kullanımda EV ve hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistem, otoyolda benzinli sürüşü kullanıyor. Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken, EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor.