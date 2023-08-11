ARA
Bist 100
7714,38
3,67%
Bist 100
Dolar/TL
26,8681
-0,5728%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6788
0,0327%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0949
-0,2946%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1653,19
-0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Honda'nın yenilenen Jazz e:HEV modeli 12 Ağustos'ta Türkiye'de satışa çıkacak. Peki, aracın satış fiyatı ne kadar? İşte açıklanan fiyat ve otomobilin özellikleri

11 Ağustos 2023 | 16:09
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2023 | 16:14
0
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüm hedefliyor.

1
Honda'nın yenilenen Jazz e:HEV modeli

Honda'nın yenilenen Jazz e:HEV modeli

Honda, B segmentindeki hibrit modeli Jazz'ı daha sportif bir tasarım, daha güçlü motor ve gelişmiş donanım özellikleriyle yeniledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik hibrit motoruyla dinamik bir sürüş amaçlanmış.
2
SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Jazz e:HEV, kristal kırmızı ve gün ışığı beyazı olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip Advance donanım paketiyle 12 Ağustos'ta 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.
3
Yenilenen dış tasarım

Yenilenen dış tasarım

Şirketten yapılan açıklamaya göre Jazz için yapılan iyileştirmelerde şirketin orijinal Japon 'Yoo no bi' tasarım felsefesine sadık kalınıyor. Makyajlı Honda Jazz'da siyah yeni iç döşeme ve yeni koltuk kumaşları yer alıyor. Ön konsolun ortasında 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli yer alıyor. Makyajlı Jazz'ın günlük kullanım için 304 litre olan bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye yükseliyor.
4
e:HEV hibrit teknolojisi

e:HEV hibrit teknolojisi

Açıklamada "Honda'nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e:HEV teknolojisi, 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor" deniliyor.
5
3 SÜRÜŞ MODU

3 SÜRÜŞ MODU

Araçta 'EV', 'Hibrit' ve 'Benzinli' sürüş olmak üzere 3 mod bulunuyor. Sistem, 3 mod arasında otomatik geçiş yaparak akıcı bir sürüş hedefliyor. Şehir içi kullanımda EV ve hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistem, otoyolda benzinli sürüşü kullanıyor. Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken, EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor.
6
10 HAVA YASTIĞI

10 HAVA YASTIĞI

Jazz e:HEV, ön koltuğa entegre orta hava yastığı ve sürücü ile ön yolcu diz hava yastıkları dahil olmak üzere 10 adet hava yastığına sahip. Çarpışma hafifletici fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyici, şerit takip uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi gibi güvenlik özelliklerine sahip.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1653,19 -0,5%
  • ALTIN ONS 1913,8 0,08%
  • BIST 100 7714,38 3,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8681 -0,5728%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6788 0,0327%
  • EURO/USD 1,0949 -0,2946%
  • INGILIZ STERLINI 1,2696 0,15304%
  • JAPON YENI 144,955 0,138%
  • KANADA DOLARI 1,34455 -0,02751%
  • RUS RUBLESI 99,5475 2,2783%
Günün En Çok Okunanları
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Analistler 2024'e işaret ediyor
GERİ
İLERİ
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Disney Plus ne kadar üye kaybetti?
Yeni Honda Jazz e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de
İkinci el otomobil fiyatlarında iki yıl sonra ilk
Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL