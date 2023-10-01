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Yeni Opel Corsa ekim ayında Türkiye'de

Opel'in B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

01 Ekim 2023 | 12:36
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Yeni Opel Corsa ekim ayında Türkiye'de

Şirket açıklamasına göre, yeni Opel Corsa, yenilenen ön cephesinde karakteristik Opel Vizör'ünü ve Opel'in yeniden tasarlanan 'şimşek' logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Siyah Vizör, Corsa'nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını ve LED farları kapsıyor.

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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Yeni 'şimşek' logosu, arka tasarımdaki bagaj kapağının ortasında yer alıyor. Yeni Corsa ile 'Grafik Gri' gövde rengi de ilk kez sunuluyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Açıklamaya göre iç mekan da yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve yeni bilgi-eğlence sistemi gibi yenilikler barındırıyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu multimedya sistemlerine ve yapay zeka özelliklerine sahip. Açıklamaya göre navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa'nın tamamen elektrikli versiyonu Corsa Elektrik de ekim ayı içinde satışa sunulacak ve açıklamaya göre "100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20'den yüzde 80'e 25 dakikada şarj oluyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

Elektrikli modele ek olarak yeni Opel Corsa'nın içten yanmalı motorlara sahip versiyonlarının da eş zamanlı olarak Türkiye yollarına çıkması bekleniyor.
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Yeni Opel Corsa

Yeni Opel Corsa

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