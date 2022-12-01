100 kilometrede 9 lira: Adana'da geliştirilen 'Ceryan'da hedef seri üretim

Yerli parçalara ağırlık verildi

İç pazardan sonra ihracat hedefleniyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında kurulan ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) desteklenen Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli araç üretmek için çalışmalara başladı.Çukurova Teknokent'teki firma, yürüyen aksam ve elektronik sistemlerini tamamladıktan sonra aracın tasarımının belirlenmesi için yarışma düzenledi.Jürinin değerlendirmesinde yüksek puan alan 4 başvuru için internette anket yapıldı, 16 bin katılımcıdan 6 bininin oyuyla seçilen tasarım üzerinden "Ceryan" adı verilen hafif segment L6E sınıfı aracın prototipi hazırlandı.Firma sahibi elektrik elektronik mühendisi Özgür Polat, AA muhabirine, şehir içi ulaşımda elektrikli ve küçük araçların tercih edilmeye başlandığını söyledi.Boş ağırlığı 450 kilogram olan "Ceryan"ın 2 kişilik olduğunu ancak 4 yolcuya kadar taşıma imkanı sunduğunu belirten Polat, "Aracımızın, doğruluğu testlerle kanıtlanan prototipini tamamladık. Şu an seri üretim için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için yerli firmalarla görüşüyoruz." dedi.Polat, bünyesindeki güneş panelleriyle kendisini şarj edebilen aracın parçalarının yerli olmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:Saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen aracın geliştirilmesinde enerji sistemleri, bilgisayar, elektrik ve otomotiv mühendislerinden oluşan 11 kişinin görev aldığını dile getiren Polat, projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Milli Teknoloji ve Teknogirişim Ödülleri'ne başvurduklarını anlattı.Polat, tedarik zincirini tamamlamaya yoğunlaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedefliyoruz.