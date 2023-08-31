1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi

1960'larda Alfa Romeo Tipo 33 adlı yarış otomobilinin özelliklerini, trafiğe çıkan bir otomobile aktarmak isteyince ortaya 1967 Alfa Romeo 33 Stradale çıkmıştı. Şimdi 1960'lerin o efsane otomobili 33 Stradale geri dönüyor... Yeni 33 Stradale, 1967 33 Stradale'in stilistik özelliklerinin yeniden yorumlanmasıyla içten yanmalı motorları ile elektrikli gelecek arasında bir bağlantı görevi görüyor.

1 Alfa Romeo, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından tamamı satılmış olan, yalnızca 33 adetlik sınırlı seriyle 'özel yapım' otomobiller dünyasına geri dönüyor.

2 "33" isminin de birçok referansı var; bunlardan ilki, bu yeni 33 Stradale'in ünlü Tipo 33'ten aldığı tasarım. İkincisi, Alfa bu süper otomobilden yalnızca 33 adet üretiyor.

3 HEPSİ SATILDI 3 milyon Euro etiketli bu araçların zaten aslında geçtiğimiz yıl Eylül ayında satılmış. Potansiyel müşterilerin erken bir inceleme için davet edildiği 11 Eylül'de Monza'da düzenlenen 2022 İtalya Formula 1 Grand Prix'sinden sonraki haftalar içinde tüm tüm araçlar satılmış. Öyle ki 10 kat da fazla talep gelmiş.

4 HEPSİ FARKLI OLACAK Açıklamaya göre hiçbir araba birbirinin aynısı olmayacak. Marka yaptığı açıklamada "Her araba, Alfa Romeo tarihinin bir parçası olma tutkusuyla benzersiz ve tekrarlanamaz bir sanat eseri olacak şekilde tasarlandı" diyor. Marka çok geniş skalada kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

5 Aracın ön kısmı güçlü ve kaslı bir hacme sahip.

6 Bu süper otomobil 739 beygir gücünde elektrikli ve 641 beygir gücünde 3.0 litre çift turbo V6 motor seçeneklerine sahip.

7 Azami hızı 333 km/saat ve 0'dan 100 km/saat hıza üç saniyeden kısa bir sürede ulaşıyor.

8 İç mekan iki temayla sunuluyor: Tributo ve Alfa Corse. Birincisi klasik otomobile benziyor ikincisi daha sportif olacak.

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