Hibrit otomobil uçağı AirCar Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası aldığı haberleriyle gündemde. BMW motoruyla donatılan arabanın uçağa dönüşmesi iki dakika 15 saniye sürüyor. Otomobil uçak 70 saatlik uçuş ve 200’den fazla iniş-kalkış testini tamamlandı. AirCar’a imza atan Prof Stefan Klein, “AirCar sertifikası, çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor. Bu, orta mesafeli seyahatleri sonsuza kadar değiştirme yeteneğimizin resmi ve nihai teyididir” diyor.

Haziran ayında uçan araç, Slovakya’nın Nitra ve Bratislava kentindeki uluslararası havaalanları arasında 35 dakikalık bir uçuşu tamamladı. Şirket BBC News’e “yakın gelecekte Paris’ten Londra’ya uçmayı” planladığını söyledi.

AirCar, geleneksel bir uçak gibi havalanıyor ve iniş yapıyor.

AirCar’ın kanatları, diğer çözümlere göre gerçek bir arabaya daha yakın bir görünüm oluşturarak gövdenin içine katlanıyor ve sportif bir otomobil görüntüsü kazanıyor.

AirCar , Klein Vision tarafından üretildi.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Stefan Klein 1989’dan beri uçan araba prototipleri tasarlıyor.