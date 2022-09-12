Otomotiv Zirvesi’nde konuşan Ali Haydar Bozkurt “İkinci el araç pazarında yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini gözlemliyoruz” dedi.

Otomotiv Direktörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Otomotiv Zirvesi’nde konuştu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Bozkurt “Bir yandan dünya genelinde artan enflasyon, bir yandan enerji ile ilgili sıkıntılar, sanayi ile ilgili sıkıntılar, genel olarak pazarlardaki daralma endişeleri, 2023’e girerken cevap bulunması gereken birden fazla sorunun olduğunu gösteriyor” dedi.

Bozkurt “Üretimde henüz eski normaller dediğimiz seviyelere dönmüş durumda değiliz. Çip krizi devam ediyor. Lojistik sıkıntılar devam ediyor. Hammaddenin bulunurluğunda sıkıntılar var. Tüm bunlarla ilgili maliyetlerde ciddi artışlar söz konusu. En son bunun üstüne enerji sorunu ve enerji fiyatlarındaki artışlar geldi” dedi.

Satış rakamlarını krediye erişim ve fiyat seviyeleri etkiliyor

Bozkurt sözlerine şöyle devam etti:

Bugüne kadar satış rakamlarını bulunabilirlik belirledi. Birçok modelde 5-6 aya varan bekleme süreleri mevcuttu. Yılın son çeyreğine yaklaşırken, pazarı yine hangi markanın hangi modelinden ne kadar araç bulunabileceği şekillendirecek. Bunun yanında, iki tane temel sebepten ötürü, sıfır otomobile ulaşabilen potansiyel müşteri sayısında bir yavaşlama görülüyor. Yavaşlamanın temel sebebi bugünkü fiyat seviyelerinden sıfır otomobile ulaşabilen müşteri potansiyelinin giderek azalması. İkinci sebep ise, krediye ulaşmakta yaşanan sorunlar. Şu anda hem kredi faizleri hem de kredi red oranları çok yüksek. Geçtiğimiz yıl 770 binlerde olan pazarın bu yıl 750 binler civarında olmasını bekliyoruz.

Bozkurt 2023 yılına dair yaptığı değerlendirmede ise “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini görüyoruz. Bir yandan enerji maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Bunun mutlaka Döviz bazlı ürün fiyatlarına yansıyacağını görüyoruz. Bunlar tedirginlik veren gelişmeler. Euro-TL kuru Türkiye pazarını etkiliyor. Matrah düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı çok önemli. Şu anda neredeyse bütün araçlar yüzde 80’in üzerinde vergilendiriliyor. Krediye ulaşımla ilgili farklı bir önlem alınıp alınmayacağı önemli. Öte yandan 2023’de seçim olacak. Seçimden önceki ve sonraki ekonomik ortam da pazar büyüklüğünde belirleyici olacaktır. Bütün resme baktığımızda, bu yılı aratmasın da ona da şükür diyeceğimiz bir şekilde sanki 2023’e girecekmişiz gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“İkinci el otomobilde yüksek fiyat ortamı bitiyor”

Bozkurt “Son iki yıldır sıfır araç arzındaki sıkıntılar nedeniyle ikinci araçlar çok fazla prim yaptı. Çünkü şu anda mobilite bir lüks değil bir ihtiyaç. İkinci el araç pazarında son bir-bir buçuk yıldır yaşanan alışılmışın dışındaki yüksek fiyat ortamının yavaş yavaş bittiğini gözlemliyoruz.” dedi.