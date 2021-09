Araç muayenesi yasalar gereği trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik olarak yeterli olup olmadığının muayenesi anlamına gelir. Aracın hem trafik hem yolcu güvenliği açısından teknik yeterliliklere sahip olup olmadığı incelenir. Araç muayene ücreti her yıl yeniden belirlenir. Peki, 2021 yılı araç muayene ücreti ne kadar? Araç muayenesi öncesi nelere dikkat edilmeli? Bu makalede hem bu sorunun yanıtına da hem de araç muayene hakkında merak edilen sorulara yanıt veriyoruz.

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Peki, 2021 araç muayene ücreti ne kadar? Araç muayene ücreti TÜVTÜRK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklanır. 1 Ocak 2021 itibarıyla KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseltilmişti.

2021 yılı araç muayene ücreti listesi şöyledir:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL

ARAÇ MUAYENEDE KREDİ KARTI GEÇİYOR MU?

TÜVTÜRK’ün paylaştığı bilgilere göre tüm muayene istasyonlarında kredi kartı, banka kartı veya nakip olarak ödeme yapmak mümkün. Ancak kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcı firmanın belirlediği hizmet bedeli ücrete eklenir.

ARAÇ MUAYENESİ GECİKTİRMENİN CEZASI NE KADAR?

Peki, muayenesi gecikmiş bir araç için gecikme ücreti ne kadar? Muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla ücret alınır. Anadolu Ajansında Haziran 2021’de yer alan bir haber şöyleydi: Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5’i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek. TÜVTÜRK’ten AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek. Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.

ARAÇ MUAYENEDEN GEÇEMEZSE…

Kontrolden geçirilen araç eğer güvensiz ya da ağır kusurlu bulunursa bu araçların muayeneleri onaylanmış. Bu araçlar için muayene tekrarı tüm istasyonlarda bir ay içinde ücretsiz olarak yaptırılabilir. Ancak muayene tekrarı yapılmış olan veya yukarıda bahsedildiği gibi bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan tüm ücret tahsis edilir.

HANGİ ARAÇ NE ZAMAN MUAYENEDEN GEÇER?

Kişiye özel ve resmi otomobiller fabrika çıkışı sonrası, ilk 3 yaş ve sonrası her 2 yılda bir muayene edilir.

Lastikli tekerlekli traktörler ilk üç yaş ve sonrası her üç yılda bir muayene edilir.

Taksi, kamyon otobüs ve ilk iki sıradaki araç sınıfına girmeyen araçlarda ise durum farklıdır. Bu tip diğer motorlu araçlar ilk bir yaş ve sonrası yılda bir kez muayene edilir.

İki veya Üç Tekerlekli Araçlar (L kategori motosiklet ve motorlu bisikletler)İlk üç yaş ve sonrası her iki yılda bir muayene edilmelidir.

Römorklar ve yarı Römorklar ise ilk bir yaş ve sonrası yılda bir muayene edilmelidir. (Otomobil, kamyonet, kamyon ve çekiciler gibi herhangi bir motorlu araç ile çekilen tüm römorklar bu gruba dâhildir.)

Sıfır araçlarda tescil belgesini aldıktan sonra muayene geçerlilik süresini kontrol etmek sürücüler için faydalı olacaktır.

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Araç muayenesinde şu belgeler yanınızda olmalı:

Ruhsat (Trafik Tescil Belgesi)

Muayeneye giderken yanınızda ruhsatınızı götürmeyi unutmayın. Eğer satı söz konusu ise araç tesciline ilişin geçici belge yanınızda olmalı.

Muayeneye giderken yanınızda ruhsatınızı götürmeyi unutmayın. Eğer satı söz konusu ise araç tesciline ilişin geçici belge yanınızda olmalı. Trafik Sigortası

Araç muayenesinde gerekli olan bir diğer belge de trafik sigortasıdır. Bu nedenle muayene öncesi trafik sigortanızın güncelliğini kontrol etmeniz önemli. TÜVTÜRK’ün sitesinde yer alan bilgiye göre “Trafik Sigortası” tescil kayıtlarında motorlu bisiklet olarak geçen ve insan taşımada kullanılmayan

römorklar hariç tüm araçlar için zorunludur.

Araç muayenesinde gerekli olan bir diğer belge de trafik sigortasıdır. Bu nedenle muayene öncesi trafik sigortanızın güncelliğini kontrol etmeniz önemli. TÜVTÜRK’ün sitesinde yer alan bilgiye göre “Trafik Sigortası” tescil kayıtlarında motorlu bisiklet olarak geçen ve insan taşımada kullanılmayan römorklar hariç tüm araçlar için zorunludur. Vekalet durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki gereklilikler için TÜVTÜRK’ün sitesine bakabilirsiniz. Eğer kendi aracınızı muayeneye götürüyorsanız yanınızda nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır. (Vekalet durumları ile ilgili detaylı bilgiye TÜVTÜRK‘ün sitesinden ulaşabilirsiniz)

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise bu konudaki gereklilikler için TÜVTÜRK’ün sitesine bakabilirsiniz. Eğer kendi aracınızı muayeneye götürüyorsanız yanınızda nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır. (Vekalet durumları ile ilgili detaylı bilgiye TÜVTÜRK‘ün sitesinden ulaşabilirsiniz) LPG/CNG’li Araçlar

Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerinin okunur

şekilde gelmesi gerekmektedir. LPG/CNG tadilatı sonrası muayenelerde “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” ile gelinmesi gerekmektedir.

MUAYENE SIRASINDA ARAÇTA NELER OLMALI?

Peki, muayene sırasında araçta neler, hangi ekipmanlar olmalı? Araçta ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör ve stepne bulunmalı. TÜVTÜRK araç muayenesi için gerekli olan ekipmanları şöyle sıralıyor:

1- İLK YARDIM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet.

Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet

Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50’lik kutu), 1 Kutu

Üçgen sargı, 3 Adet

Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet

Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet

Çengelli İğne, 10 Adet

Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet

Esmark bandajı, 1 Adet

Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet

Yara bandı, 10 Adet

Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet

Tıbbı eldiven, 2 Çift

El feneri, 1 Adet

2-ÜÇGEN REFLEKTÖR

Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet üçgen reflektör bulunması gerekiyor.

3-YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

Araçta bulunması gereken yangın söndürme cihazı ve kapasitesi de araçların sınıfına göre değişiyor. Liste şöyle:

Binek araçlarda, kamyonet ve minibüslerde 1 adet 1 kg

Yolcu sayısı 26 ya kadar olan otobüsler için 2 adet 2 kg

Yolcu sayısı 26 dan fazla olan otobüsler için toplam 6 kg kapasiteli (örn: 1 adet 4 kg, 1 adet 2 kg)

Azami ağırlığı 12 tondan küçük olan kamyonlarda toplam 4 kg kapasiteli

Azami ağırlığı 12 tondan büyük olan kamyon ve çekicilerde toplam 6 kg kapasiteli

Araç tehlikeli madde taşıyor ise toplam 12 kg kapasiteli (sürücü ve motor bölümündeki yangınlar için en az

1 adet 2 kg olmak üzere toplam 12 kg olmalıdır. Yangın söndürme cihazlardan biri en az 6 kg kapasitede olacaktır.)

Araç tehlikeli madde taşıyor ve azami ağırlığı 7500 kg ise toplam 8 kg kapasiteli (Yangın söndürme cihazlardan biri en az 6 kg kapasitede olacaktır.)

Araç tehlikeli madde taşıyor ve azami ağırlığı 3500 kg ise toplam 4 kg kapasiteli

Ambulanslarda 2 adet 2 kg doldurma kapasiteli

4- STEPNE

Kurallarala göre motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda stepne bulunması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENESİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kusurlu frenler, eksik veya çalışmayan emniyet kemerleri, ön cam çatlağı, arızalı silecek suyu pompası, lastikler elektrik aksamı ve kalorifer sistemindeki arıza, şase ve kaporta çürükleri gibi nedenlerle araçlar “emniyetsiz” veya “ağır kusurlu” sayıldığından muayeneden geçemiyor.

Aracınızı muayeneye götürmeden önce son kontrolleri kendiniz de yapabilirsiniz. Bu konudaki bazı öneriler şöyle: (Ayrıca TÜVTÜRK’ün sitesinden de son kontrol konusuna bakabilirsiniz)

1. Mutlaka ücretsiz randevunuzu alın.

2 Randevu ve muayene öncesi borç kontrolü yapın. Trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü, otoyol borcu var mı?

3. Yoğun istasyonlara randevu alıyorsanız, tüm muayene süreci için en az 2 saat ayırın

4. Muayeneye giderken ruhsatınızı veya geçici tescil belgesini götürün.

5. T.C. Kimlik No’sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzdan biri mutlaka yanınızda olsun.

6. Muayeneye getireceğiniz araç size ait değilse, vekalet durumunu gösterir belgeleri mutlaka beraberinizde getirin.

7. Trafik sigortanızın tarihini kontrol edin.

8. Araçta tadilat yapılmış ise bu tadilatın proje ve hesaplarının onaylatılmış

ve tadilatın EGM kayıtlarına tescil edilmiş olması gerekmektedir. Eğer bu işlem

yapılmadıysa, “Tadilat Muayenesi’’ne başvurulmalısınız.

9. Araçta yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi gerekli ekipmanlar var mı, kontrol edin.

10. Emniyet kemerleriniz çalışır durumda mı?

11. Aynalar, silecekler çalışır durumda mı?

12. Şasi numarası uyumlu mu, okunuyor mu?

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR