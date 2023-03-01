2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: BYD Türkiye pazarına giriyor

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye, BYD’nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı.

1 ANLAŞMA İMZALANDI BYD ve ALJ Türkiye ortak açıklamasına göre, 14 yıldır Toyota, 2016'dan bu yana Lexus'un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ve 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne yatırım yapan ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek. BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD’nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, 'Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

2 'TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR KONUMDA OLACAK' ALJ Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ise son 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin BYD distribütörlüğüyle yeni bir yatırıma daha imza attığını dile getirdi. Bozkurt, 'ALJ Türkiye olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. ALJ’nin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz.' değerlendirmesinde bulundu.

3 BYD HAKKINDA BYD, Çin'in en büyük elektrikli araç (EV) üreticisidir. Şirket, satışlarda Tesla'yı geride bırakarak Ocak ve Kasım 2022 arasında 1,62 milyon araç satmıştı. Tesla 2022'nin tamamı için 1,37 milyon rakamına ulaşmıştı.

4 Forbes'a göre BYD Auto, 2003 yılında BYD Co Ltd'nin bir yan kuruluşu olarak kuruldu. Şirket 5 yıl sonra şarj edilebilir hibrit aracını tanıttı. Warren Buffett başkanlığındaki Berkshire Hathaway, o yıl BYD'nin ana şirketine 232 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

5 Hibrit araç BYD F3, 2009 ve 2010'da Çin'de en çok satan sedan oldu. Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'ya araç ihracatı şirketin başarısını daha da artırmaya yardımcı oldu. BYD, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini de geliştiriyor.

6 2016'DA ÜÇÜNCÜLÜĞE TIRMANDI BYD genişlemeye ve yeni araba modelleri üretmeye devam etti. 2015 yılında yurt dışı üretim tesisleri planlamalarına başlamış ve 2016 yılında dünyanın üçüncü büyük şarjlı araç üreticisi oldu.

7 2020'DE GENİŞLEMEYE DEVAM ETTİ 2020, şirketin Norveç'ten başlayarak Avrupa'ya genişlemeyi planladığına tanık oldu. Avustralyalı bir taksi işletmecisi de filosuna 2.000 BYD araç eklemeyi planladığını duyurdu.

8 2022'DE TESLA'YI GEÇTİ Haziran 2022'de BYD, yılın ilk yarısında 640.000'den fazla araba sattıktan sonra dünyanın en büyük EV üreticisi olarak Tesla'yı resmen geride bıraktı. Sonraki ay, araç satışlarının Japonya'ya genişletildiğini duyurdu. Ayrıca ABD'de bir dağıtım ağı kurmanın yolları araştırıldı.

9 TESLA'YI NASIL GEÇTİ? Forbes'a göre BYD'nin Tesla'dan fazla araç satmasının bazı nedenleri var. Bunun bir nedeni, BYD'nin Çin'de bulunması ve 1,4 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en büyük pazarlarından birine erişim sağlamasıdır. Tesla, Kuzey Amerika, AB ve Asya'nın bazı bölgelerinde (Çin dahil) araba satarken, BYD daha büyük bir pazarda başlama avantajına sahip.

10 EKONOMİK ARABALARA ODAKLANDI Buna ek olarak, Tesla kendini premium bir marka olarak konumlandırırken, BYD daha ekonomik arabalara odaklandı ve lüks pazarını son dönemlere bıraktı.