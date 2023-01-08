2022'de Türkiye'de en çok hangi otomotiv markası araç sattı? İşte ilk 5

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

BİNEK VE HAFİF TİCARİ TOPLAM: İLK BEŞ

1-Fiat geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı.

2-Renault 99 bin 639 satışla ikinci sırada yer aldı.

3-Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı.

4-Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü sırada yer aldı

5-Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

OTOMOBİL SATIŞINDA İLK BEŞ

1-Fiat 97 bin 354 ile 2022'de en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu.

2-Renault 88 bin 206 ile ikinci sırada yer aldı.

3-Volkswagen 49 bin 695 satışla üçüncü sırada yer aldı.

4-Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada yer aldı.

5-Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞINDA İLK BEŞ

1-Ford, hafif ticari araç segmentinde 66 bin 132 satışla ilk sırada yer aldı.

2-Fiat, 49 bin 81 satışla ikinci sırada yer aldı.

3-Toyota 11 bin 661 satışla üçüncü sırada yer aldı.

4-Renault 11 bin 433 satışla dördüncü sırada yer aldı.

5-Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

